Piazzale del cimitero di Malegno intitolato agli internati militari italiani nei lager

domenica, 30 aprile 2023

Malegno (Brescia) – Il piazzale del cimitero di Malegno (Brescia) è stato intitolato agli internati militari italiani nei campi di concentramento. Partecipata cerimonia del 78° anniversario delle Liberazione in mattinata a Malegno con la presenza di cittadini, studenti, delle forze dell’ordine, in testa i carabinieri della Compagnia di Breno e della locale Stazione, la Polizia stradale di Darfo Boario, e associazioni.<p style=”text-align: justify;”>

La celebrazione ha coivolto i comuni di Malegno, Lozio, Ossimo, Borno, Piancogno, Cividate Camuno, Berzo Inferiore e Bienno, con i sindaci e gli amministratori locali in prima linea.

La manifestazione è stata organizzata dal Comitato permanente per le celebrazioni del 25 aprile, con la partecipazione di Anpi e Fiamme Verdi e dell’Anei di Valle Camonica: il corteo si è mosso poco dopo le 9:30 lungo le vie di Malegno, accompagnato dalla banda Carlo Angelo Canossi e scortato da Polizia Locale dell’Unione degli Antichi Borghi e Gruppo Volontari Protezione Civile di Malegno.

Sul piazzale del cimitero la cerimonia ufficiale, con gli interventi del primo cittadino di Malegno, Paolo Erba, degli alunni delle scuole di Malegno e il discorso ufficiale di Fabio Branchi, presidente Anei (Associazione nazionale ex internati) di Valle Camonica. In tutti gli interventi è stato rimarcato l’impegno per i valori delle libertà e della pace, ricordando chi ha vissuto il dramma e non è più tornato dai cambi di concentramento. Il presidente dell’Anei Valle Camonica, Fabio Branchi, ha posto l’accento sui 48 malegnesi internati nei campi di concentramento e di lavoro nazisti tra il 1943 e il 1945 e a loro è stato intitolato il piazzale del cimitero di Malegno.