Piano Parco dello Stelvio: ok dalla Commissione della Provincia di Bolzano

venerdì, 22 dicembre 2023

Bolzano – La Commissione provinciale Territorio e Paesaggio ha dato parere positivo al nuovo Piano e al Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio. Prosegue l’iter del procedimento di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco Nazionale dello Stelvio, avviato il 22 luglio 2022 dalla Giunta. “Un passaggio fondamentale per tutelare il Parco Nazionale e il suo paesaggio oggi e in futuro”, sottolinea l’assessora provinciale competente Maria Hochgruber Kuenzer. “L’obiettivo è quello di armonizzare la necessaria e indispensabile tutela della biodiversità dell’area con lo sviluppo sostenibile delle comunità locali”.

Oggi (21 dicembre) la Commissione provinciale Territorio e Paesaggio ha discusso e approfondito i contenuti del piano e del regolamento del Parco Nazionale, valutandoli positivamente. “Mi fa molto piacere che si sia trovato il consenso all’interno della Commissione provinciale Territorio e Paesaggio. Sono consapevole che non necessariamente tutti i membri debbano aver condiviso al 100 per cento i diversi contenuti del documento, ma quello che ora è importante per tutti è la possibilità di proseguire nel procedimento di approvazione”, ha sottolineato l’assessora Maria Hochgruber Kuenzer. Una delle sfide maggiori è stata la trattazione delle numerose osservazioni e richieste avanzate da cittadini e gruppi d’interesse, nonché dai Comuni, nel corso della fase di pubblicazione. “La Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio e l’Ufficio provinciale per il Parco Nazionale dello Stelvio hanno esaminato tali osservazioni e richieste una ad una, le hanno classificate e, ove possibile, sono state integrate nel testo” sottolinea la direttrice di Ripartizione Virna Bussadori. A fine ottobre anche il Comitato ambientale ha espresso parere favorevole sul Piano ed il regolamento del Parco nazionale dello Stelvio.

I prossimi passi

Il prossimo interlocutore è il Comitato di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, che a gennaio esprimerà il proprio parere. In quest’organo sono rappresentati i dieci Comuni altoatesini inseriti all’interno del territorio del Parco: Martello, Stelvio, Glorenza, Lasa, Laces, Malles, Prato allo Stelvio, Silandro, Tubre e Ultimo. Nel Comitato siedono anche rappresentanti del settore forestale, degli usi civici, del settore turistico, delle organizzazioni agricole e ambientaliste, delle associazioni alpinistiche e il direttore dell’Ufficio provinciale Parco Nazionale dello Stelvio. Il Comitato di gestione è stato coinvolto in maniera continuativa nelle diverse fasi della stesura del Piano e del Regolamento del parco.

Un ulteriore passaggio nell’iter di approvazione sarà dato dal parere, vincolante, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). La procedura di autorizzazione del nuovo Piano e Regolamento terminerà quindi con l’approvazione da parte della Giunta provinciale.