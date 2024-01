Piano freddo: accoglienza di persone senza dimora in Trentino

giovedì, 18 gennaio 2024

Trento – Riattivato il “Piano freddo” per l’accoglienza di persone senza dimora in Trentino.

Fino al 24 gennaio è stata disposta la terza attivazione del Piano Freddo, al fine di fronteggiare le temperature rigide previste nei prossimi giorni. “Viene nuovamente messo in campo il Piano che, come Provincia e insieme alla rete dei soggetti che fanno parte del Tavolo dell’inclusione, è rivolto all’accoglienza notturna delle persone senza dimora e vuole fronteggiare situazioni di grave emarginazione – commenta l’assessore alla salute e politiche sociali Mario Tonina -. In questo caso l’incremento dei posti letto è garantito fino a mercoledì prossimo”.

Fino a mercoledì 24 gennaio, grazie alla collaborazione di Fondazione Caritas Diocesana, Cooperativa Kaleidoscopio, Associazione Amici dei senza tetto, Villa S. Ignazio, Casa della Giovane, Croce Rossa Italiana, A.T.A.S, Centro Astalli, di tutti i volontari coinvolti nonché Protezione civile del Trentino nel consueto supporto logistico, sono garantiti i seguenti posti letto: 37 posti per uomini presso Bonomelli, Casa San Giovanni, Casa Maurizio, Portico, Sentiero, Casa Sant’Angela; 6 posti per donne presso Casa Della Giovane e Casa Paola; 24 posti per uomini presso casa San Nicolò; 24 posti presso la palestra Bellesini.