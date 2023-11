Piancogno, esperienze dei territori montani a confronto

giovedì, 9 novembre 2023

Piancogno (Brescia) – “InCAMMINO: esperienze di buona economia per i territori di montagna“, è il tema dell’iniziativa promossa dall’assessorato all’Ambiente di Comunità Montana di Valle Camonica, in qualità di ente gestore della Riserva della Biosfera Valle Camonica-Alto Sebino, sabato 11 novembre in quel di Borgo Glazel, a Piancogno.

L’evento si prefigge l’obiettivo di promuovere e condividere le potenzialità, le ricadute e le criticità del turismo lento sui territori di montagna, mettendo in luce il valore di una crescita economica sostenibile.

Il riconoscimento internazionale della Valle Camonica-Alto Sebino a Riserva delle Biosfera da parte dell’Unesco, avvenuto il 26 luglio 2018, ha aperto una fase cruciale e innovativa nella gestione integrata e sostenibile del territorio. Molto però c’è ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda la presa di coscienza che gli unici modelli turistici ed economici lungimiranti sono quelli che rispettano gli equilibri ambientali e non compromettono la capacità rigenerativa delle risorse naturali.

In tale contesto si rende urgente e necessario formare ed informare i cittadini – siano essi amministratori, operatori economici, escursionisti o fruitori a vario titolo del territorio – che esiste un modello di sviluppo economico alternativo a quello delle grandi infrastrutture che comportano un imponente consumo di suolo, acqua e natura: si tratta del cosiddetto “turismo lento”, che consente di conoscere pienamente l’identità di un territorio facendone esperienza – a piedi, in bicicletta o a cavallo – in modo tale da percepirne in profondità i tratti paesaggistici, naturalistici, storici e culturali più autentici, senza che ciò impatti negativamente sugli equilibri ambientali e sulla sostenibilità sociale.

Il convegno “inCAMMINO: esperienze di buona economia per i territori di montagna” si pone l’obiettivo di diffondere, grazie alle testimonianze dirette degli ideatori e protagonisti dei più conosciuti Cammini d’Italia, le potenzialità, le ricadute e le criticità del turismo lento sull’economia, sull’ambiente, sul paesaggio e sulla società dei territori di montagna.

IL PROGRAMMA

ore 15,30: Saluti istituzionali Mirco Pendoli (nella foto) e Guido Calvi, Assessorato all’Ambiente della Comunità Montana di Valle Camonica è stato invitato Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia

ore 16: “I Cammini italiani: una geografia dell’anima” Paolo Piacentini, giornalista, scrittore, camminatore

ore 16,30: “L’esperienza del Cammino di San Benedetto nella rinascita di un territorio” Simone Frignani, insegnante, scrittore, camminatore e Maurizio Forte, ospitaliere

ore 17,20: “I Cammini di Valle Camonica: nuove interpretazioni di un territorio antico” Antonio Votino e Andrea Grava, Associazione Amici della Via Valeriana e del Cammino di Carlo Magno

ore 17,50: “Sviluppo sostenibile e nuove economie per i territori montani: l’esperienza di UNIMONT” Anna Giorgi, responsabile Polo Unimont dell’Università degli Studi di Milano

ore 18,20: Conclusioni e dibattito modera: Anna Bonettini, Riserva della Biosfera “Valle Camonica-Alto Sebino”

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL’ADAMELLO OSPITI E ARGOMENTI

Paolo Piacentini è una figura molto importante nel mondo del trekking in Italia. Con oltre trent’anni di esperienza, è uno degli esperti più autorevoli di Cammini, per sette anni consigliere del Ministero della Cultura in questo ambito. Nel 2009 ha co-firmato il “Manifesto del camminare,” all’origine di Federtrek – una rete di 40 associazioni che promuovono il camminare per il benessere individuale e collettivo – di cui è Presidente onorario. Da qui è nata la Giornata Nazionale del Camminare, che celebra i valori del cammino e promuove il turismo sostenibile.

Il cammino di San Benedetto è un’esperienza autentica di esplorazione spirituale: con il suo percorso di 300 km, diviso in 16 tappe, segue le orme di San Benedetto, il santo patrono d’Europa. Attraverso boschi, campi e incantevoli borghi medievali, il cammino consente un’immersione nella tranquillità e nella spiritualità: lungo il percorso si possono visitare antichi monasteri e abbazie, una parte importante della storia religiosa d’Europa. Un viaggio ideale per chi cerca riflessione, bellezze naturali e cultura, che nel tempo ha attirato pellegrini e escursionisti, portando un flusso di visitatori nelle aree rurali e promuovendo il turismo sostenibile e l’economia delle comunità locali. Ci sarà un confronto di Simone Frignani, autore della guida dedicata al cammino (edita da Terre di Mezzo) e con Maurizio Forte, appassionato ospitaliere che con il suo entusiasmo riesce a promuovere splendidamente un intero territorio.

I CAMMINI DI VALLE CAMONICA – Nascono ufficialmente nel 2018 per scoprire a passo lento i borghi, i siti antichi, l’arte e la natura generosa di paesaggi mozzafiato del nostro territorio.

Il Cammino di Carlo Magno è un antico percorso ispirato al passaggio leggendario dell’imperatore Carlo Magno e si snoda tra castelli medievali, pievi romaniche e testimonianze di un passato affascinante: nato inizialmente in Valle Camonica, ora parte dalla città di Bergamo e si conclude a Carisolo, in Trentino.

Il Cammino della Via Valeriana segue il tracciato della Via Valeriana, antica strada romana, e oggi collega Brescia alla Franciacorta, dal Lago d’Iseo alla Valle Camonica e alla Valtellina: un percorso costellato da resti archeologici e chiese storiche immersi in un contesto lacustre e montano. Dalla loro nascita entrambi i cammini giocano un ruolo cruciale nella promozione della cultura e del territorio della Valle Camonica e al contempo sostengono l’economia locale. Se ne parlerà con Antonio Votino e Andrea Grava, ideatori e custodi di questi due cammini, fondatori dell’associazione Amici della Via Valeriana e del Cammino di Carlo Magno.

Unimont, polo d’Eccellenza dell’Università Statale di Milano, ha nella valorizzazione dei territori di montagna uno dei suoi obiettivi storici ed è evidente che la creazione e il mantenimento di cammini e percorsi in Italia, attraverso la promozione di un turismo lento e sostenibile, vadano nella medesima direzione.

È in questo senso che l’esperienza dei Cammini nelle Alpi ha trovato un punto d’incontro con l’attività di Unimont, che da tempo promuove professioni ed esperienze tradizionalmente montane in ottica nuova, moderna e competitiva. Ulteriore conferma viene dal fatto che nel corso di Laurea Magistrale Internazionale in Valorizationand Sustainable Development of Mountain Areas promosso da Unimont, è presente uno specifico insegnamento dedicato alla progettazione strategica delle greenways ed alla promozione del turismo lento. Il confronto si sabato sarà con la professoressa Anna Giorgi, responsabile del polo Unimont, dell’Università degli Studi di Milano.

