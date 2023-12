Pian Camuno: mostra d’arte e pittura di Monica Maffolini 

venerdì, 1 dicembre 2023

Pian Camuno (Brescia) – A Pian Camuno l’8 dicembre verrà inaugurata la mostra d’arte e pittura intitolata “Energia in colore” di Monica Maffolini.

La talentuosa pittrice camuna inaugurerà la mostra in occasione dell’inizio delle festività di dicembre, venerdì 8 alle 15, presso la bellissima e suggestiva chiesa di Santa Giulia di Pian Camuno (Brescia) ubicata nell’omonima via.

Saranno esposti dipinti realizzati nel corso degli ultimi anni ed assemblati in modo originale, curatore della mostra il Maestro Fiorenzo Bellina con la recensione della storica dell’arte internazionale Miriam Poiatti.

La mostra d’arte e pittura della nota artista camuna ha il patrocinio della Biblioteca e della Pro Loco, del Comune di Pian Camuno, della Parrocchia e del gruppo NaturArte. Al termine dell01a cerimonia inaugurale seguirà il rinfresco presso il Centro anziani e pensionati di Pian Camuno. La mostra rimarrà aperta nelle giornate di domenica e su prenotazione fino al 14 gennaio 2024.

di A. Pa.