Pericolo d’incendi boschivi in Alto Adige: cautela con i fuochi del Sacro Cuore

lunedì, 12 giugno 2023

Bolzano – Pericolo d’incendi boschivi in Alto Adige: cautela con i fuochi. Grazie alle piogge, il rischio d’incendi boschivi presso i fuochi del Sacro Cuore è minimo. Gli alberi danneggiati dal bostrico rappresentano comunque un pericolo, avverte la Ripartizione Foreste

In considerazione delle abbondanti precipitazioni delle ultime settimane, il rischio d’incendi boschivi è attualmente basso in tutta la Provincia. L’assessore provinciale alle Foreste, Arnold Schuler (foto credit Asp), invita tuttavia alla massima prudenza nell’accensione di fuochi in prossimità dei boschi: “S‘invita alla massima prudenza domenica prossima, 18 giugno, in occasione della ricorrenza del Sacro Cuore. Soprattutto dove sono presenti aree d’infestazione da bostrico, cioè alberi danneggiati ancora in piedi, anche le scintille volanti possono innescare incendi boschivi”.

Secondo le disposizioni della legislazione forestale della Provincia, è vietato senza eccezioni accendere fuochi o gettare sigarette o fiammiferi accesi nei boschi ed entro una distanza di sicurezza di 20 metri dagli stessi. Pertanto, chiunque intenda accendere un fuoco nel bosco o a una distanza inferiore a 20 metri dal bosco nella domenica del Sacro Cuore deve ottenere un permesso speciale dall’Ispettorato forestale competente per la zona; il modulo per ottenerlo è disponibile sulla homepage della Ripartizione Foreste.

La situazione particolare di quest’anno, creata dal bostrico, è stata discussa alla fine di maggio in un incontro tra la Ripartizione Foreste, i vigili del fuoco del corpo permanente e le associazioni che accendono i fuochi del Sacro Cuore (AVS, Bauernbund Jugend, Schützenbund, Federazione provinciale dei vigili del fuoco). Soprattutto in presenza di molti alberi secchi ancora in piedi, la situazione sul posto deve essere valutata con particolare cautela; se la situazione è classificata come “delicata”, si devono prendere in considerazione focolari alternativi.

Chiunque noti un incendio boschivo deve allertare immediatamente i vigili del fuoco chiamando il numero di emergenza 112. “Contiamo sul fatto che le persone evitino qualsiasi comportamento rischioso che possa causare un incendio boschivo”, afferma l’assessore Schuler.

Ulteriori informazioni sull’accensione di fuochi nei boschi e su cosa fare in caso di incendio boschivo sono disponibili sulle pagine web della Provincia dedicate al Servizio forestale e sulla homepage dell’Agenzia per la Protezione civile.