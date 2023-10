Percorsi pediatrici: 400 medici al congresso nazionale a Boario Terme

mercoledì, 18 ottobre 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’eccellenza della Pediatria fa tappa a Boario Terme (Brescia). Da domani – 19 ottobre – a sabato 21 è in programma la sesta edizione dei “Percorsi Pediatrici della Val Camonica“, nella sede ormai storica Boario Terme. Al centro congressi di Boario sono attesi 400 pediatri da tutta Italia, il doppio rispetto a quelli presenti nel 2022, con il supporto di ben 47 aziende farmaceutiche che troveranno spazio espositivo nella grande galleria accanto alla Sala Blu, dove si svolgeranno i lavori. Il programma scientifico propone inquadramenti, mezzi diagnostici e terapeutici della moderna Pediatria generale e specialistica.

Congresso Pediatri – L’evento si preannuncia come il più importante a livello nazionale ed il terzo dell’anno come numero di partecipanti nel campo della Pediatria e sarà presieduto da Dario Magnini, Direttore del Dipartimento Materno-infantile della Asst della Valcamonica, con il coordinamento scientifico dei pediatri Mario La Rosa e Giuseppe Marchese.

Il congresso si aprirà alle 14 di domani. Un aspetto particolarmente significativo dei Percorsi pediatrici camuni riguarda la “medicina del futuro” per un approccio metodologico e scientifico alle intelligenze artificiali e alla telemedicina al servizio della pediatria.

All‘hotel Rizzi Aquacharme di Boario Terme abbiamo incontrato Giuseppe Marchese, direttore scientifico del congresso. “Nei tre giorni – spiega Giuseppe Marchese (nel video) – verranno affrontate le problematiche di immediata attualità relative alle più importanti patologie croniche, quali asma bronchiale, dermatite atopica, malattie infiammatorie in genere. Verranno trattati anche i problemi della pelle e delle migliori strategie terapeutiche da mettere in campo; verranno approfonditi i migliori percorsi relativi all’immunologia, all’alimentazione ed alla gastroenterologia”. Durante la tre giorni del congresso sono attese importanti comunicazioni e novità anche sul diabete in età pediatrica.

Il programma – Si articola in 3 intense giornate di comunicazione, relazioni, incontri e approfondimenti, che vedono coinvolti 44 relatori con varie specialità, in 8 sessioni di lavori, ad iniziare alle 14 di giovedì 19 ottobre con l’introduzione al corso da parte di Giuseppe Marchese e Mario La Rosa, con il saluto delle autorità e l’inizio delle relazioni, partendo dalla tavola rotonda su “Fenotipi ed Endotipi dell’asma”, alla quale segue un’approfondita sessione di Dermatologia, con discussione finale (nella foto Michela Vielmi e Giuseppe Marchese).

Venerdì 20 ottobre in mattinata verranno trattati gli argomenti di gastroenterologia e alimentazione, mentre nel pomeriggio l’atteso tema della “Pediatria del futuro”, con importanti aggiornamenti successivi in tema di oculistica, dolore acuto, cefalee, malattie rare. Sabato 21 ottobre verranno sviluppati i temi relativi ai BPM (Broncopneumologia) in età pediatrica e l’immunologia. Al termine della discussione generale verranno compilati i questionari di valutazione con i crediti ECM (Educazione continua in Medicina) per i Medici partecipanti e la conclusione dei lavori.

Il corso affronta in modo trasversale e multidisciplinare le sfide della Pediatria nei prossimi anni, con la necessità di politiche a sostegno della maternità, in una nazione sempre più vecchia, dove non nascono più bambini.

Gli effetti – Per tre giorni gli alberghi della Valle Camonica e del Sebino sono al gran completo con un riscontro positivo anche a livello turistico. La sesta edizione dei “Percorsi pediatri ci della Val Camonica” gode del patrocinio di Regione Lombardia, con Ats della Montagna e Asst della Valcamonica , dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Camonica, del Comune di Darfo Boario Terme e della Società Terme di Boario Spa.

Nutrito e significativo il patrocinio da parte delle Società Scientifiche del settore: FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), SIMRI (Società italiana malattie resistenti in Pediatria), SIPEC (Società italiana Pediatria condivisa), SICUPP (Società italiana cure palliative in Pediatria), APIG (Associazione pediatrica di Immunologia e Genetica).

di A. Pa.