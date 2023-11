Percorribili la Gardesana orientale e il collegamento da Riva a Ledro

lunedì, 13 novembre 2023

Ledro (Trento) – Percorribili la Gardesana orientale e il collegamento Riva-Ledro. Il Servizio Gestione strade della Provincia conferma che sulla Gardesana Orientale – statale 249 – la circolazione è ripresa regolarmente questa mattina a doppio senso di marcia. Anche il collegamento stradale tra Riva del Garda e la val di Ledro, lungo la statale 240, è stato ripristinato a senso unico alternato, con semaforo. I tecnici non segnalano problemi particolari alla circolazione.

La galleria “Dom”, lungo la statale 240, è transitabile nell’intervallo orario dalle 6 alle 22 con circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo con il limite di velocità a 40 chilometri orari. Nell’intervallo orario dalle 22 alle 6 rimane confermato il divieto di transito attualmente vigente ossia per tutto il tratto della statale 240 dal chilometro 19+500 al chilometro 24+800, il tratto compreso tra l’intersezione con la provinciale 37 del Monte Tombio, in comune di Riva del Garda e l’intersezione con la provinciale 234 di Pregasina in comune di Ledro. Proseguono infatti i lavori di ripristino del rivestimento in calcestruzzo del tunnel nella zona interessata dal distacco registrato il 5 novembre scorso.

A tutti gli utenti è raccomandato di percorrere la galleria Dom con prudenza, prestando particolare attenzione alla segnaletica installata e di spegnere il motore in caso di code.

Red. Cro.