Pensionati, Nava alla guida dei Senior di Coldiretti Lombardia

martedì, 1 agosto 2023

Sondrio – Pierluigi Nava, 72 anni di Cologno Monzese (Milano) è il nuovo presidente dei Senior di Coldiretti Lombardia. Imprenditore agricolo specializzato nell’allevamento suinicolo – precisa la Coldiretti regionale – Nava è stato eletto nel corso dell’assemblea che si è tenuta presso la sede di via Fabio Filzi 27 a Milano e rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

“Ringrazio per la fiducia che mi è stata data – commenta Pierluigi Nava – E’ un impegno importante: farò del mio meglio affinché i Senior Coldiretti, la più grande associazione italiana di pensionati, possano ricoprire un ruolo attivo e propositivo anche in Lombardia”.

In quattro famiglie italiane su dieci (40%) – sottolinea la Coldiretti Lombardia sulla base di una rilevazione on line sul sito www.coldiretti.it – sono i nonni a salvare il bilancio domestico. Tra gli italiani che beneficiano della presenza di un pensionato in casa, quasi i due terzi (63%) – rileva la Coldiretti – dichiarano che i nonni sono un fattore determinante per contribuire proprio al reddito familiare, mentre il 22% guarda a loro come un valido aiuto per accudire i propri figli, magari per portarli a scuola e seguirli anche una volta tornati a casa. Ma esiste anche una ridotta percentuale del 15% – aggiunge Coldiretti – che trova dai nonni un aiuto a livello lavorativo, soprattutto per chi ha un’attività dall’agricoltura all’artigianato, fino al commercio, e può così beneficiare dell’esperienza accumulata da chi è ora in pensione.

Pierluigi Nava, che rappresenta le province di Milano, Lodi, Monza Brianza, succede a Franca Sertore e nel nuovo consiglio dei Senior di Coldiretti Lombardia sarà affiancato da due vice presidenti: Romeo Andreini (Bergamo) e Maria Mineo (Varese). Gli altri membri del nuovo direttivo sono: Angelo Visini (Brescia), Giulia Di Scanno (per le province di Como e Lecco), Carolina Benelli (Cremona), Vittorio Valente (Mantova), Adriano Gambin (Pavia), Walter Raschetti (Sondrio).