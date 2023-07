Pellegrinaggio in Adamello, centinaia di alpini a Cima Rovaia

sabato, 22 luglio 2023

Vezza d’Oglio (Brescia) – Forte messaggio del vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, alla celebrazione del 59esimo Pellegrinaggio in Adamello, che si è svolta in mattinata a Cima Rovaia. Il vescovo ha ricordato i valori e la conquista delle libertà ed ha rimarcato la necessità di ritrovare la pace tra le popolazioni in Guerra, soprattutto tra Ucraina e Russia.

La celebrazione di questa mattinata ha richiamato autorità civili e militari e soprattutto centinaia di alpini della Valle Camonica e del Trentino. Quest’anno il Pellegrinaggio in Adamello, giunto alla 59esima edizione, è organizzato dalla sezione Ana di Vallecamonica, presieduta da Ciro Ballardini.

Diversi i momenti con il clou in programma domani – domenica 23 luglio: sfilata e celebrazione a Vezza d’Oglio (Brescia). Oggi le cinque Colonne che erano partite ieri e l’altro ieri si sono ritrovate a Cima Rovaia per la Santa Messa, presieduta dal vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada. Il programma prevede per questa sera, in piazza IV Luglio a Vezza d’Oglio, intrattenimento musicale per tutti. Gli alpini camuni dedicano questa edizione del Pellegrinaggio a Luciano Viazzi che, insieme a Sperandio Zani fu tra gli ideatori del Pellegrinaggio in Adamello nel 1963.

Domani mattina, dopo la sfilata per le vie di Vezza d’Oglio, che prenderà avvio alle 9:45 e alle 11 al centro sportivo la Messa, celebrata dal cardinale Giovan Battista Re, al termine pranzo alpino.