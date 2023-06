Patto tra Navigazione lago d’Iseo e Regione, Faccanoni: “Trasporto lacuale motore di sviluppo del Sebino”

venerdì, 2 giugno 2023

Costa Volpino (Bergamo) – Sul lago d’Iseo un buon inizio di stagione, con incremento di passeggeri e ottime prospettive per il periodo estivo, grazie anche all’effetto di Bergamo-Brescia capitale della culture, di mostre ed eventi che saranno proposti nei prossimi mesi. I dati dei primi cinque mesi del 2023 sono migliori dello scorso anno e del periodo pre-Covid. E’ quanto emerso dall’incontro tra l’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro e Navigazione lago d’Iseo e l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente: è stato tracciato un quadro sul trasporto pubblico lacuale, motore del lago d’Iseo, e le prospettive future con due nuove imbarcazioni elettriche che sono in fase d’appalto ed entreranno in servizio tra il 2024 e l’inizio 2025 e l’imbarcazione ibrida “Predore” che sarà messa in acqua nel 2024 (nella foto Zampoleri, Lucente e Rinaldi).

All’incontro, avvenuto sulla motonave Città di Bergamo, con Franco Lucente, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, e con il consigliere regionale Diego Invernici, hanno partecipato Alessio Rinaldi e Gloria Rolfi, presidente e direttore dell’Autorità di Bacino dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, e Giuseppe Faccanoni ed Emiliano Zampoleri, rispettivamente presidente e direttore di esercizio di Navigazione Lago d’Iseo e Rosa Rita Colosio, consigliere della Società di Navigazione.

In apertura del proprio mandato, con la sua visita presso la sede dell’Autorità di Bacino e di Navigazione Lago d’Iseo, l’assessore ai Trasporti Franco Lucente ha voluto assicurare pieno sostegno e collaborazione da parte della Regione Lombardia agli enti locali che si occupano del trasporto pubblico lacuale garantendo al territorio un servizio di trasporto per residenti e turisti la cui presenza è fonte di importanti ricadute economiche per tutta l’area del Sebino. Secondo il presidente di Navigazione Lago d‘Iseo, Giuseppe Faccanoni, la sinergia con Regione Lombardia è fondamentale per favorire il processo di rinnovamento del materiale navigante che permetterà nei prossimi anni di vedere il varo di motonavi con motori di nuova concezione con effetti importanti in termini di sicurezza ed efficientamento della flotta.

“Sono lieto di avere l’opportunità di conoscere direttamente la realtà del trasporto pubblico lacuale del lago d’Iseo. A nome di Regione Lombardia esprimo la massima attenzione e vicinanza al territorio, la disponibilità a lavorare in sinergia con gli enti locali e la volontà di assicurare all’utenza un servizio di trasporto pubblico lacuale locale efficiente e adeguato”, ha dichiarato Franco Lucente, assessore ai trasporti di Regione Lombardia.

VIDEO

VIDEO

Il presidente di Navigazione lago d’Iseo Giuseppe Faccanoni (nel video) ha sottolineato che “Navigazione lago d’Iseo è lieta di accogliere l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente e si augura di potere collaborare in maniera proficua per rispondere alle esigenze di trasporto e di turismo del territorio. Insieme a Regione Lombardia il 2024 sarà l’anno della navigazione con motore elettrico con l’arrivo di nuove navi e, compatibilmente con i tempi di verifica dell’ente di controllo, con il varo della Predore che prevediamo per l’estate 2024″. “In questi mesi – ha aggiunto Faccanoni – abbiamo effettuato una serie di interventi con la manutenzione di imbarcazioni e pontili, migliorando la qualità del servizio e nei prossimi mesi effettueremo altri interventi”. Sulla stagione la risposta è molto positiva: “Abbiamo registrato un incremento di passeggeri – ha concluso Faccanoni – rispetto allo scorso anno e ai periodi pre-Covid e le prospettive estive sono ottime”. Il dato del 2019 – un milione e 580mila passeggeri – potrebbe essere superato grazie all’effetto traino di un turismo italiano e straniero che sta crescendo sul Sebino.

di A. Pa.