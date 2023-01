Patto antifrode: incontro tra la Guardia di Finanza dell’Alto Adige e delegazione austriaca

martedì, 17 gennaio 2023

Bolzano – Patto antifrode tra Alto Adige e Austria. Le Fiamme Gialle del comando provinciale di Bolzano hanno incontrato una delegazione composta da tre funzionari dell’Ufficio per la lotta alle frodi del Ministero Federale delle Finanze austriaco.

La visita nel capoluogo altoatesino si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dall’autorità giudiziaria, d’intesa con gli omologhi Uffici giudiziari e con le Autorità fiscali degli Stati membri frontalieri, volte a conferire rinnovato impulso alle attività di cooperazione giudiziaria e di polizia ed allo scambio di informazioni lungo la cosiddetta “rotta del Brennero”.

I funzionari austriaci si sono recati alla sede del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, per incontrare una rappresentanza di ufficiali delle Fiamme Gialle altoatesine e confrontarsi su temi di comune interesse, quali la lotta alla criminalità finanziaria e al riciclaggio.

La visita è proseguita presso la sezione Aerea, ove la delegazione ha potuto ammirare l’AW169, elicottero di ultima generazione in dotazione alle Corpo, impiegato in ausilio alla componente del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza nelle operazioni di ricerca e soccorso delle vittime di incidenti in alta quota, ma anche a supporto della componente territoriale del Corpo, nell’ambito delle operazioni a presidio della sicurezza economica e finanziaria sul territorio provinciale.

Al termine dell’incontro il capo delegazione dell’Ufficio per la lotta alle frodi di Innsbruck ha avuto parole di vivo apprezzamento per le capacità di proiezione operativa dei Finanzieri alto-atesini, auspicando sempre più stringenti forme di collaborazione tra le due Istituzioni, nel contrasto alle condotte criminali trans-frontaliere, che ledono gli interessi finanziari dei due Stati e dell’Unione.

L’evento testimonia, ancora una volta, l’attenzione del Corpo verso il sempre più marcato processo di integrazione delle relazioni economiche, finanziarie e sociali tra gli Stati membri e verso la correlata necessità di promuovere il costante confronto con tutti gli organismi di law enforcement in ambito europeo, dei quali la Guardia di Finanza è parte integrante.