Passo Pordoi: oltre 350 persone al 23esima edizione Top Wine 2950

lunedì, 16 ottobre 2023

Canazei (Trento) – Non solo trentini, ma anche turisti e gente da fuori regionale sono saliti in quota per gustare una selezione di produzioni vinicole del Trentino Alto Adige e della Valpolicella in una cornice di eccezione.

Passano gli anni, ma il Top Wine 2950, la più alta degustazione di vini al mondo, organizzata dalla Società Incremento Turistico Canazei con la collaborazione tecnica dei Sommelier di Fassa e Fiemme e AIS Trentino, conferma il suo fascino e la sua attrattività. Anche la 23esima edizione appena conclusa, infatti, ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha raggiunto la terrazza panoramica del Sass Pordoi, nel cuore delle Dolomiti, per degustare il meglio della produzione enologica del Trentino Alto Adige e della Valpolicella, accompagnato da una proposta food di assoluta eccellenza.

Complice il bel tempo e la grande qualità delle etichette in tasting, grazie al coinvolgimento di ben venti cantine, sono oltre 350 le persone che hanno partecipato all’evento nella giornata di sabato. Non solo trentini e altoatesi ma anche ospiti da Lombardia, Emilia Romagna, Marche e altre regioni, accorsi appositamente per l’appuntamento.

Molto apprezzato anche il piatto “Top Wine” preparato ad hoc dallo chef Giovanni Gabrielli del Rifugio Maria e i finger food studiati, cucinati e serviti dagli allievi della quarta classe dell’Istituto Professionale Enaip di Tesero in stretta collaborazione con l’Associazione Cuochi Fassa.

Ottima anche la partecipazione alla masterclass del venerdì pomeriggio, dedicata alla Valpolicella e ai suoi vini, con degustazione delle produzioni di Tommasi Family Estate: dall’IGT Veronese al Valpolicella classico fino al Ripasso e all’Amarone, con anche un’etichetta del 2003. Un viaggio enologico ma anche culturale nella conoscenza di questo specifico territorio di produzione attraverso la narrazione di Stefano Tommasi, in rappresentanza dell’azienda, e Roberto Anesi, miglior sommelier AIS 2017.

Grande soddisfazione non solo degli organizzatori, quindi, ma anche delle cantine presenti che hanno avuto modo di incontrare e confrontarsi con un pubblico altamente qualificato e interessato.

L’appuntamento, dunque, è a ottobre 2024, per la 24esima edizione del Top Wine 2950.