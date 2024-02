Passo Gavia, Regione Lombardia conferma lo stop al prelievo d’acqua dal lago Bianco

mercoledì, 7 febbraio 2024

Passo Gavia – I lavori sull’impianto di captazione idrica presso il Lago Bianco al Passo del Gavia sono stati discussi in Regione. “Salvaguardare l’eco-sistema del Lago Bianco, lago di origine glaciale alla sommità del Passo del Gavia, nel Parco dello Stelvio, dove esiste ancora l’ultima porzione di tundra artica delle Alpi italiane”. La questione è stata posta dalla Consigliera Miriam Cominelli (PD) la quale ha ricordato che in quel luogo si sta procedendo a lavori per utilizzare il bacino per l’innevamento artificiale.

Nella risposta, il Sottosegretario Mauro Piazza ha sottolineato la sospensione – in via precauzionale e con effetto immediato – da parte di ERSAF di tutti i lavori in corso nelle aree limitrofe al cantiere. “ Mi auguro che l’azione di Regione sia il più concreta possibile – ha detto Cominelli nella replica – perché è necessario non solo osservare, ma anche intervenire”.

“La risposta di Regione Lombardia, – sostiene Paola Pollini (M5s Lombardia) – in merito all’impatto dei lavori presso il Lago Bianco al Passo del Gavia ci lascia del tutto insoddisfatti. Rispondendo di essere a conoscenza delle problematiche relative ai lavori e impegnandosi affinché i lavori siano svolti a regola d’arte, Regione Lombardia dimostra di non aver capito la questione: il problema, infatti, non è come verranno fatti i lavori, il punto è che i lavori non devono essere fatti”.

“Questo – conclude – perché un intervento di quel tipo, su quel territorio, rappresenta uno scempio ambientale, un monumento all’insostenibilità che andrebbe a danneggiare irreparabilmente un ecosistema unico nel contesto alpino italiano. Una procedura pesantemente viziata fin dal principio, dalle criticità relative alla valutazione di incidenza, che hanno dato il via a tutti i problemi che il territorio ha vissuto e continua a vivere. Criticità che il Movimento Cinque Stelle ha più volte sollevato e reso note a Regione Lombardia così come in ogni sede istituzionale. Materiali che sono a disposizione del Comitato, a fianco del quale abbiamo intenzione di continuare a difendere l’integrità del Lago Bianco.

­