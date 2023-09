Passo Gavia: camminata contro il prelievo d’acqua dal lago Bianco

venerdì, 8 settembre 2023

Valfurva (Sondrio) – “Fermateli“, è il grido di ambientalisti, escursionisti e persone che hanno a cuore la natura sui lavori per prelevare l’acqua dal Lago Bianco al Passo Gavia. Sulle opere è aperta da mesi una polemica, e domenica 10 settembre è in programma la manifestazione “Salviamo il lago bianco“, a quota 2600 metri.

Il movimento porta il nome di “Salviamo il Lago Bianco” e domani – 10 settembre – organizzerà una passeggiata solidale, una manifestazione pacifica, con ritrovo sopra il bacino naturale protetto, arrivo al Belvedere Corno dei 3 Signori con un obiettivo: far sentire la voce di chi è contrario ai prelievi d’acqua da uno del laghi più belli e naturali dell’arco alpino. La richiesta risale a 15 anni fa dalla Società Impianti di Santa Caterina, autorizzata a luglio 2020 dal Comune di Bormio, proprietario del terreno e accolta dal Comune di Valfurva, su cui insistono le piste da sci. Gli Enti coinvolti sono, oltre ai due municipi, anche la Provincia di Sondrio, Regione Lombardia, Parco Nazionale dello Stelvio/Ersaf. I tubi sono interrati con un’opera di presa di 10 m². Il lago sarà regolato da sensori, con prelievi da novembre a febbraio e potrà abbassarsi di 4 cm e, se andrà oltre il consentito, in estate, l’acqua verrà pompata dal rifugio Berni per ristabilire il livello. Il comitato contesta la scelta e domani farà sentire la sua voce. “Si tratta di un progetto talmente insensato e impattante, messo in atto in una delle zone di maggior tutela del Parco Nazionale dello Stelvio con quest’ultima evidenza che rende la questione ancora più grave e inquietante”, si legge nel documento diffuso dagli organizzatori della camminata. E concludono: “Non solo il Lago Bianco deve essere salvato e tutelato – prosegue la nota ufficiale – da uno sfruttamento talmente pericoloso e devastante, ma un luogo così prezioso e speciale può ben diventare un modello di buon senso civico e politico nei confronti della gestione amministrativa dei territori di montagna e delle loro valenze fondamentali contestuale alla realtà ambientale (e non solo) presente e a quella futura che tutti quanti ci troveremo a vivere”.