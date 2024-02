sabato, 24 febbraio 2024

Canazei (Trento) – Passo Fedaia, la campana Daisy contro le valanghe. Nella mattinata odierna è stata effettuata un’operazione di prevenzione attraverso l’ausilio del sistema “Daisy bell”, che ha consentito il distacco delle masse di neve instabile a monte del lago di Fedaia, attraverso le esplosioni controllate indotte dalla campana. Sul posto è intervenuto il Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento con i tecnici del Servizio Prevenzione rischi e Cue, la Commissione locale valanghe di Canazei e il Soccorso alpino Alta Fassa. La statale 641 del Passo in località Diga rimane comunque chiusa al traffico, alla luce della previsione di nuove nevicate (foto credit Protezione Civile del Trentino).

Il bollettino valanghe Euregio (consultabile al link https://valanghe.report/bulletin/latest) segnala un grado di pericolo 3 (marcato) in tutto il territorio provinciale. Le grandi quantità di neve fresca e neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Inoltre sussiste un pericolo di valanghe per scivolamento di neve che non va sottovalutato.