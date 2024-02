Passi Gavia, Mortirolo e Stelvio senz’auto e moto: definite le chiusure estive

domenica, 18 febbraio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, torna l’appuntamento con Enjoy Stelvio Valtellina, la manifestazione non competitiva (e senza obbligo di registrazione) aperta a tutti e che prevede un calendario di chiusure al traffico motorizzato delle più note e belle strade montane delle province di Sondrio, Brescia e Bergamo. Ciclisti ed escursionisti potranno godere di straordinari passi alpini senza la presenza di auto, moto e altri veicoli motorizzati.

Ecco il programma completo

GIUGNO

Sabato 1 e domenica 2: PASSO FORCOLA (strada chiusa dalle 8 alle 16 da loc. Parcheggio Alpe Vago – Livigno);

Mercoledì 12: PASSO DELLO STELVIO (strada chiusa dalle 9 alle 13 da loc. Bagni Vecchi, Bormio;

Giovedì 13: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 9 alle 13 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro;

Venerdì 14: PASSO GAVIA (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Santa Caterina Valfurva e da S. Apollonia-Ponte di Legno Sabato 15: PASSO SAN MARCO (strada chiusa dalle 9.00 alle 13.00 da Albaredo per S. Marco SO e da Mezzoldo);

Domenica 30: PASSO DELLO SPLUGA (strada chiusa dalle 8.00 alle 12.00 da loc. Campodolcino, in Valchiavenna);

LUGLIO

Sabato 6: SALITA A CAMPO MORO – DA FRANSCIA (strada chiusa dalle 9 alle 13 da loc. Franscia, in Valmalenco);

Venerdì 12: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 9 alle 13 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro)

Sabato 13: PASSO DEL MORTIROLO – DA MAZZO (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Mazzo di Valtellina)

AGOSTO

Giovedì 29: PASSO DEL MORTIROLO – DA SERNIO (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Sernio fino al Passo Mortirolo)

Venerdì 30: SALITA AI LAGHI DI CANCANO (strada chiusa dalle 9 alle 13 da loc. Fior d’Alpe, in Valdidentro;

Sabato 31: PASSO DELLO STELVIO SCALATA CIMA COPPI, 22^ EDIZIONE (strada chiusa dalle 8 alle 16 da loc. Bagni Vecchi, Bormio da loc. Trafoi e da Santa Maria in Val Müstair;

SETTEMBRE

Domenica 1: PASSO GAVIA (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Valfurva e da S. Apollonia-Ponte di Legno);

Domenica 8: SALITA A CAMPO MORO – DA LANZADA (strada chiusa dalle 9 alle 13 da Lanzada.