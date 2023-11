Passaporti: apertura straordinaria degli uffici alla questura di Bolzano e commissariati Alto Adige

mercoledì, 29 novembre 2023

Bolzano – Per venire incontro alle esigenze dei cittadini che hanno necessità di viaggiare nei prossimi mesi di dicembre e gennaio, gli Uffici Passaporti della provincia di Bolzano (presso la questura di Bolzano ed i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Merano, Bressanone, Brennero e San Candido) hanno organizzato un’apertura straordinaria nella mattinata di sabato 2 dicembre, con orario 8:30 – 12:30, aperta a tutti coloro che abbiano particolari esigenze documentabili (ad esempio salute, lavoro, studio o turismo, nel caso in cui siano già in possesso di una prenotazione per un viaggio all’estero in un Paese per il quale sia necessario il possesso del passaporto).

La questura ed i commissariati di Pubblica Sicurezza raccomandano a tutti gli interessati di presentarsi con la documentazione a riprova di una delle necessità sopra specificate, per consentire così di esaudire le richieste di chi ha effettiva necessità di ottenere il documento per l’espatrio in tempi brevi.

Tale iniziativa si aggiunge all’incremento dei posti disponibili che viene programmato giornalmente nell’agenda per contenere i tempi di prenotazione e consentire così a chi ha urgenza, di trovare un posto disponibile in breve tempo (ogni giorno per il giorno successivo fino ad esaurimento delle disponibilità).

L’ufficio passaporti rimane, in ogni caso, a disposizione dei cittadini per ogni urgenza, in particolare per motivi di salute, di lavoro o di studio, che possa necessitare di anticipato o anche di immediato rilascio del documento.