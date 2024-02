Passaggi a livello: la protesta di sindaci e cittadini a Malegno

sabato, 3 febbraio 2024

Malegno (Brescia) – Un messaggio chiaro alle istituzioni sovracomunali e a chi gestisce il trasporto ferroviario tra Brescia e Edolo è arrivato questo pomeriggio da Malegno: 150 persone e gli amministratori dei Comuni della Media Valle si sono ritrovati al consiglio comunale aperto convocato sulla strada – Sp5 – per discutere dei passaggi a livello.

Il messaggio è a Ferrovie Nord e a chi gestisce il servizio di trasporto ferroviario sulle linea Brescia-Darfo-Breno-Edolo. Al Consiglio comunale aperto hanno partecipato, oltre al sindaco Paolo Erba e amministratori di Malegno, i primi cittadini di Ossimo (Cristian Farisé in veste anche di assessore in Comunità Montana), Borno (Matteo Rivadossi), Lozio (Francesco Regazzoli), Cividate (Ciro Ballardini) e Breno (Alessandro Panteghini) e un folto gruppo di cittadini.

Durante il Consiglio comunale è stato discusso un ordine del giorno relativo ai disagi causati dall’intersezione tra Ferrovia e Strade provinciali in Media Valle lungo i sette passaggi a livello tra Cividate, Malegno e Breno. Il sindaco di Malegno Paolo Erba ha ricostruito le iniziative messe in campo negli scorsi anni: i tempi di attesa ai passaggi a livello sono aumentati durante gli ultimi anni. Comprendendo la vitale e necessaria tutela della sicurezza ferroviaria, chiediamo che venga messo in campo uno studio che riduca fortemente il tempo di attesa ai passaggi a livello. Va trovata una mediazione tra la tutela della sicurezza legata al trasporto ferroviario ed la tutela della salute pubblica per gli abitanti dei nostri paesi, messa in pericolo a causa degli inquinanti atmosferici emessi durante le attese; studio per superare i tre passaggi a livello più congestionanti tra Malegno e Breno è stato consegnato a Ferrovie Nord ormai da parecchi anni. Solidarietà e vicinanza è stata avanzata dal presidente della Provincia Emanuele Moraschini e dai consiglieri regionali.

Al termine del consiglio comunale il sindaco Paolo Erba ha commentato: “Abbiamo posto il problema di questo territorio della Media Valle e l’iniziativa di oggi è un segnale agli enti sovracomunali e a chi gestisce il servizio ferroviario e questo territorio non può essere penalizzato ogni giorno”. La Valle Camonica è compatta, ora attende la risposta di Ferrovie Nord.

di A. Pa.