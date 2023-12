Paspardo, riaperta a senso unico alternato la Provinciale 88

sabato, 2 dicembre 2023

Paspardo (Brescia) – E’ stata riaperta alle 17 la Sp88 a Paspardo ed è stato installato un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. I tecnici della Provincia e l’impresa che ha in appalto la manutenzione della Sp88 hanno lavorato per mettere in sicurezza la strada. Il sindaco di Paspardo, Fabio De Pedro, ha seguito in prima persona l’evolversi della situazione. La frana scesa sulla carreggiata il 3 novembre non è avanzata e in mattinata, dopo il sopralluogo da parte di un geologo, la Provincia di ha deciso per la riapertura della Sp88 (nella foto).

Inoltre, alle 16, un giorno prima del previsto e nonostante il meteo non sia stato sempre favorevole, è stata riaperta la Sp19 a Concesio, chiusa da lunedì scorso per lavori di manutenzione straordinaria al ponte che sovrappassa via Mazzini. Sono stati effettuati la sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento dell’impermeabilizzazione, dei giunti e della pavimentazione.

Red. Cro.