Paspardo: interventi sulla zona frana, al lavoro per riaprire la Sp88

giovedì, 9 novembre 2023

Paspardo (Brescia) – Al lavoro per riaprire in tempi brevi la strada provinciale 88 da Paspardo a Cimbergo e i primi interventi su acquedotto e zona frana. In mattinata si è svolto il sopralluogo da parte dei tecnici di Regione Lombardia e dell’ufficio territoriale regionale di Brescia, guidato da Enrica Gennari, e il sindaco di Paspardo, Fabio De Pedro, che ha fatto seguito a quello di lunedì scorso con Provincia di Brescia e Comunità Montana di Valle Camonica.

“I danni al nostro territorio sono ingenti – sostiene Fabio De Pedro – stiamo lavorando per superare l’emergenza che abbiamo avuto con le precipitazioni della scorsa settimana, in primis con interventi d’urgenza, poi programmando opere sulla zona frana”.

La Provincia di Brescia sta già lavorando per riaprire la Sp88 tra Paspardo e Cimbergo: è stato deviato il corso d’acqua e l’impresa che ha in appalto i lavori sta sgomberando il materiale posizionandolo a lato della strada.

Viene ipotizzata l’apertura a senso unico alternato della Sp88 entro qualcosa giorno, forze già nel fine settimana, evitando lunghi percorsi a residenti e alunni. Infatti lo scuolabus che trasporta gli alunni da Paspardo a Cimbergo è costretto a scendere a Capo di Ponte, per poi risalire a Cimbergo, con un percorso di 20 chilometri, anziché i quattro che percorre normalmente. I primi giorni post chiusura Sp88 per gli alunni era una specie di “gita scolastica”, ora sta diventando pesante e l’auspicio dei genitori è che dalla prossima settimana si torni al tradizione trasporto Paspardo-Cimbergo.

Il sindaco di Paspardo ha ottenuto la copertura da parte di Regione Lombardia di due “Pronto intervento” da 100mila euro l’uno: il primo sull’acquedotto, il secondo sulla messa in sicurezza del versante della frana sopra la strada. Inoltre l’acquedotto sotto la frana è fuori uso, l’acqua viene alimentata con quello della Zumella ma non è potabile, quindi va bollita a fini domestici. I danni dell’ondata di maltempo sono nell’ordine dei 350.000-400.000 euro. “Per far fronte a tutti gli interventi – osserva il sindaco De Pedro – predisporremo un progetto strutturato e risolutivo per recuperare altre risorse regionali, attraverso il Dgr 2829 del 2020, e interverremo sulla zona frana”.

di An. Pa.