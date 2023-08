Paspardo, dopo l’ondata di maltempo riapre il Centro Faunistico

mercoledì, 2 agosto 2023

Paspardo (Brescia) – Riapre il Centro Faunistico colpito dall’eccezionale ondata di maltemp0 della scorsa settimana. “Le tempeste cha hanno investito la Valle Camonica la scorsa settimana – spiegano Paolo Trotti e Giancarlo Bazzoni – hanno colpito con particolare furia il territorio di Paspardo, dove è situato il Centro Faunistico, tanto che i vecchi boschi naturali come quello in cui sorge la nostra struttura hanno riportato danni ingenti”.

“La mattina seguente al nubifragio (24 luglio ndr.) – proseguono – è stato evidente al personale che il bosco del Centro e le pertinenze del centro visita non erano fruibili dal pubblico: una volta accertato che gli animali stessero bene e che le strutture non avessero subito danni tali da comprometterle, si è provveduto ad avvisare gli organi competenti che il servizio di cura della fauna selvatica in difficoltà (CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici) poteva proseguire senza intoppi”.

Grazie al lavoro svolto da Paolo Trotti è ora possibile riaprire il Centro Faunistico a partire dal domani, 3 agosto. E’ stata ripulita da ramaglie, tronchi e fango la parte bassa del sentiero, permettendo così ai visitatori di tornare a godere dell’atmosfera e della vista al Centro Faunistico, oltre alla ripresa dei laboratori di arte-natura dedicati ai più piccoli previsti a partire dal prossimo fine settimana.

Per quanto riguarda invece le decine di piante schiantate nel bosco che sovrasta il centro visitatori sarà necessario un intervento più strutturato, da concordare di concerto con il Parco dell’Adamello e la Comunità Montana di Valle Camonica.