Paspardo: dopo la colata di fango avanzano i lavori sulla Sp88

venerdì, 17 novembre 2023

Paspardo (Brescia) – Proseguono i lavori a Paspardo sulla Sp88, chiusa il 3 novembre, dopo che una colata di fango aveva invaso la carreggiata, e riaperta a senso unico alternato lo scorso 11 novembre.

La Provincia di Brescia aveva indicato la necessità di richiudere la strada da lunedì 20 novembre per i lavori di messa in sicurezza del versante a monte della strada. Dopo una verifica dello stato di avanzamento dei lavori è stato disposto che auto e autobus potranno transitare, sempre a senso unico alternato, anche nella giornata di lunedì 20 novembre. Nella mattinata di lunedì prossimo il geologo incaricato farà un ulteriore sopralluogo per stabilire se – e quando – sarà necessario disporre nuovamente della chiusura della strada. Il sindaco di Paspardo, Fabio De Pedro, sta seguendo passo dopo passo i lavori ed ha chiesto di limitare i disagi ai residenti.

di Antonia Colombo