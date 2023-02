Partito Democratico: Elly Schlein stravince in provincia di Brescia

lunedì, 27 febbraio 2023

Breno (Brescia) – Il Partito Democratico vira a sinistra anche in provincia di Brescia e in diversi comuni della Valle Camonica, dove Elly Schlein ha raccolto messe di voti. Su poco più di 18mila elettori (nel 2019 erano stati più di 25mila) in provincia di Brescia Elly Schlein ha raccolto 11.054 voti (60,71%), Stefano Bonaccini 7.154 (39,29%).

Nel capoluogo bresciano Schlein ha ottenuto il 73,76%, Bonaccini si è fermato al 26,24%, mentre in Valle Camonica la Schlein ha stravinto a Ponte di Legno con l’82%, Capo di Ponte col 75% ed Edolo col 70%. Invece a Breno, Darfo Boario e Pisogne con percentuali tra il 55 e il 66% ha vinto Bonaccini.