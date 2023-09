Parco Nazionale Stelvio: nuova collaborazione per l’economia locale

venerdì, 8 settembre 2023

Bolzano – Nei giorni scorsi l’assessora Maria Hochgruber Kuenzer ha fatto un sopralluogo in Val d’Ultimo, dove ha visitato il laboratorio e il negozio della cooperativa sociale “Lebenswertes Ulten” che da anni si occupa della manifattura e della commercializzazione della lana in Val d’Ultimo, per proseguire la visita alla Lahnersäge, la storica segheria veneziana che si trova a Santa Geltrude e che ospita uno dei Centri visita del Parco Nazionale dello Stelvio.

A partire da quest’estate è iniziata una nuova collaborazione tra il Parco Nazionale e la cooperativa sociale. Nei Centri visita del Parco i visitatori possono acquistare un cuscino di feltro personalizzato con il logo del Parco, da arrotolare e mettere nello zaino e utilizzare durante le proprie escursioni. Dopo aver visto dove vengono realizzati i cuscini in feltro, L’assessora ha quindi visitato il centro visita “Lahnersäge” dove ha potuto constatare che quest’estate i visitatori hanno particolarmente apprezzato questo prodotto.

Nel corso del sopralluogo l’assessore Maria Hochgruber Kuenzer ha dichiarato: “Lavorare in rete e quindi promuovere l’economia circolare è fondamentale per la sopravvivenza delle comunità di valle come la Val d’Ultimo. Il Parco Nazionale dello Stelvio è anche uno strumento importante per promuovere l’economia locale e il regionalismo ed è molto più di una categoria di protezione del territorio. È un altro modo per mostrare il valore speciale di questo paesaggio culturale e l’importanza di trattare la natura con cura”.

Erano presenti all’incontro, oltre all’assessore che è anche presidente del Comitato di coordinamento e indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio, Wolfgang Raffeiner, presidente della cooperativa sociale “Lebenswertes Ulten” e Amministratore delegato della Manifattura di Lana Bergauf, Waltraud Schwienbacher iniziatrice, presidente fondatrice e componente del consiglio di amministrazione della Cooperativa sociale “Lebenswertes Ulten”. Pioniera-visionaria della lavorazione della lana e fondatrice della Scuola Invernale Val d’Ultimo; Franziska Schwienbacher, vicepresidente e componente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale “Lebenswertes Ulten”, coordinatrice della Scuola Invernale Val d’Ultimo; Hanspeter Gunsch, direttore dell’Ufficio provinciale Parco Nazionale dello Stelvio, Ronald Oberhofer, coordinatore del Centro visite del Parco nazionale “Lahnersäge” e l’architetto Bernhard Lösch.