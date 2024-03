Parco dello Stelvio: l’assessore altoatesino Brunner nel Comitato di coordinamento

mercoledì, 6 marzo 2024

Bolzano – La Giunta provinciale ha nominato l’assessore Peter Brunner quale rappresentante della Provincia nel Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio.

La Provincia autonoma di Bolzano continuerà a presiedere il Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio fino al 2026. I suoi membri sono stati nominati per i cinque anni successivi nel 2021. In Alto Adige, l’assessore provinciale all’Ambiente, alla Protezione della natura e del clima, all’Energia, allo Sviluppo del territorio e allo Sport, Peter Brunner, è ora responsabile del Parco nazionale dello Stelvio, che rientra nelle competenze della Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio. Per questo motivo si è reso necessario nominare un nuovo rappresentante della Provincia di Bolzano nel Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio.

“L’obiettivo più importante per la presidenza altoatesina del Comitato è portare a termine il lungo processo di approvazione del Piano e del Regolamento del Parco nazionale per aprire un nuovo capitolo per il Parco nazionale dello Stelvio”, ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher dopo la seduta della giunta provinciale.

L’assessore provinciale Peter Brunner ha sottolineato che l’area più estesa del Parco nazionale dello Stelvio, pari a circa 54.000 ettari, si trova in Alto Adige: “Ne sono interessati dieci Comuni altoatesini. Nei Comuni di Stelvio e Martello l’area del Parco copre addirittura il 100% del territorio. Per noi è quindi importante armonizzare le esigenze ecologiche con lo sviluppo sostenibile del Parco e allo stesso tempo garantire che i cittadini possano continuare a vivere e lavorare bene”, afferma Brunner.

Il Comitato di coordinamento e di indirizzo

Il Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco nazionale dello Stelvio è stato istituito per la prima volta nel 2016, dopo che nel 2015 lo Stato aveva firmato un accordo che conferiva alle Province autonome di Bolzano e Trento e alla Regione Lombardia l’autorità di gestire autonomamente le rispettive parti del Parco. La Regione Lombardia ha presieduto l’ente per i primi cinque anni (2016-2021) sotto la guida del presidente Ugo Parolo. Nel mandato 2021-2026, la presidenza è passata alla Provincia autonoma di Bolzano, in nome della quale l’assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer ha presieduto il Comitato nella scorsa legislatura.

Il compito principale del Comitato di coordinamento e indirizzo è quello di garantire una struttura e uno sviluppo armonizzati del Parco nazionale con le sue aree altoatesina, trentina e lombarda. Il Comitato viene rinnovato ogni cinque anni e ha una rappresentanza paritaria: è composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, uno della Provincia autonoma di Trento, uno della Regione Lombardia, uno del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Paesaggio e del Mare e da tre rappresentanti dei Comuni il cui territorio amministrativo ricade all’interno del Parco – uno per i Comuni trentini, uno per i Comuni altoatesini e uno per i Comuni lombardi. Il comitato comprende anche un rappresentante delle associazioni ambientaliste e un rappresentante dell’Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).