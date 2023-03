Parco delle Terme di Boario, quali eventi per la stagione estiva?

martedì, 14 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Che estate sarà al parco delle Terme di Boario? Gli operatori turistici si stanno chiedendo quali saranno le manifestazioni che saranno organizzate nel più importante parco della Valle Camonica.

Lo scorso anno la gestione era affidata alle Terme e al gruppo Trombini e i numeri sono stati da urlo: 59.479 presenze giornaliere, esclusi meeting, serate, gruppi, under 12, categorie protette e giornate ingresso libero; 67.616 presenze agli eventi; 32.421 presenze a eventi con gruppi, giornate al parco, grest, scuole, meeting, compleanni, associazioni, case di riposo, cooperative e 23.789 a serate.

Quest’anno l’organizzazione degli eventi dovrebbe essere affidata al Consorzio Turistico o a chi sarà affidato dal Comune di Darfo Boarion (Brescia), ma la programmazione della primavera e dell’estate avviene con largo anticipo e con la bella stagione alle porte operatori turistici e cittadini si chiedono: quando iniziano gli eventi?.

Il primo evento, che coincideva con l’apertura del parco, è sempre stato “Darfo Boario in fiore” che richiamava migliaia di persone (26.113 lo scorso anno), poi seguivano altre manifestazioni per giovani e meno giovani, camuni e turisti. Ora tutto tace e non si sa se gli eventi si terranno oppure no e questo pesa su una città che “ama definirsi turistica”.

di An. Pa.