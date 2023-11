Parco delle Orobie Valtellinesi, l’attività della Consulta dei giovani

mercoledì, 15 novembre 2023

Delebio – Obiettivi chiari e impegno comune: la Consulta giovanile, istituita nel novembre del 2022 per iniziativa del Consiglio di gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, attualmente composta da otto membri, si prepara a intensificare l’attività e ad accogliere tanti altri giovani legati al territorio, sensibili alle tematiche ambientali, pronti a promuovere attività e iniziative per una fruizione sicura e sostenibile della montagna. Alla vigilia della pubblicazione del nuovo bando per l’adesione, il presidente del Parco Doriano Codega ha presentato l’iniziativa evidenziandone le finalità.

“La Consulta è uno strumento divulgativo e conoscitivo con una funzione consultiva e propositiva nei processi decisionali del Parco – ha affermato -. In questi mesi i giovani membri si sono distinti per l’impegno e l’intraprendenza, creando le condizioni per allargare la partecipazione: hanno elaborato il regolamento che delinea le norme per il suo funzionamento e hanno pianificato l’attività di comunicazione creando pagine su Facebook e Instagram. Dopo questo promettente inizio, l’auspicio è che la Consulta aggreghi tanti giovani appassionati di montagna”.

Portavoce della Consulta, nominata nella prima riunione del 28 aprile scorso, è Bogna Sudolska, di origine polacca, residente a Delebio, in Italia dall’età di tre anni, che ha voluto ringraziare il Parco per l’opportunità data ai giovani. “Ci sentiamo presi in considerazione – ha evidenziato -, non siamo più soltanto semplici spettatori ma possiamo diventare attori di ciò che avviene all’interno del Parco. Abbiamo tante idee e progetti per divulgare il territorio e per far crescere la consapevolezza rispetto alla sua tutela: a unirci sono il profondo legame con la natura e l’interesse per le tematiche ambientali. Ci rivolgiamo ai giovani che hanno le nostre stesse motivazioni per aprire un confronto il più largo possibile”.

Tra le attività già concluse ci sono il regolamento della Consulta, composto da dieci articoli, approvato dal Consiglio di gestione il 4 settembre, e l’avvio del piano di comunicazione, mentre per il futuro si punterà su incontri pubblici e workshop con esperti per ampliare le conoscenze e diffondere le informazioni sul territorio del Parco.

Gli interessati possono trovare tutte le informazioni sulla Consulta sul sito internet www.parcorobievalt.com: la partecipazione è volontaria e aperta ai giovani dai 15 ai 34 anni, residenti in tutti i Comuni degli ambiti di Morbegno, Sondrio e Tirano, che condividano i principi e le finalità della Consulta. I bandi vengono pubblicati con cadenza semestrale: agli aspiranti partecipanti non vengono chiesti soltanto i dati anagrafici ma anche le motivazioni che li spingono ad impegnarsi per il Parco. Chi le ha forti può partecipare anche se risiede in Alta Valle, in Valchiavenna o fuori provincia.