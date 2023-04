Parco delle Orobie: il programma estivo “Con le Guide nel Parco”

venerdì, 28 aprile 2023

Aprica – Favorire il turismo lento e sostenibile, accompagnare chi apprezza i luoghi in tutti i loro aspetti, naturalistici, storici, culturali ed enogastronomici: è l’obiettivo del Parco delle Orobie Valtellinesi che ogni anno promuove l’iniziativa “Con le Guide nel Parco”.

Da maggio a ottobre, da primavera ad autunno inoltrato, sono 57 le proposte dedicate ad appassionati di tutte le età, più o meno impegnative, che toccano l’intero territorio del Parco, dal monte Legnone alla Val Belviso, da Piantedo ad Aprica. Un programma intenso, vario e inclusivo come sottolinea il presidente Doriano Codega: “Vogliamo che la gente scopra il Parco nella sua totalità e il modo migliore è farsi accompagnare dalle nostre Guide Parco, professionisti esperti, adeguatamente formati, in grado di approfondire non soltanto le peculiarità ambientali ma anche quelle storiche e culturali e di far comprendere la vera essenza di questo territorio straordinario”.

Un agile volantino, in distribuzione presso gli Uffici turistici, elenca le diverse proposte con i riferimenti delle Guide Parco, mentre con il qr code si può accedere a un catalogo digitale che dedica una pagina a ciascuna escursione offrendo una presentazione dettagliata e tutte le informazioni per i partecipanti. “L’escursione accompagnata è un servizio a pagamento – spiega il direttore Claudio La Ragione -, ma a prezzo agevolato per favorire la partecipazione di tutti, grazie al contributo che il Parco garantisce alle guide”. Alle uscite di tipo naturalistico, incentrate sugli aspetti geologici, floristici e faunistici, si uniscono le escursioni tematiche: il benessere con lo yoga, montagna e disabilità, la conoscenza del lupo, i campi estivi per bambini. Ma ci sono anche arrampicata, trekking e traversate. Si comincia l’11 maggio in Val Tartano con “Carga out, scarga out”: biodiversità e paesaggio da conoscere attraverso la pratica dell’alpeggio, camminando da un maggengo all’altro. Domenica 14 maggio è prevista un’escursione al rifugio “Il pirata”, in Val Tartano, con le joelette che consentono alle persone con disabilità di salire in quota. Il mese prossimo sono in programma anche gite in Val Caronno, nella Valle del Bitto di Albaredo e nella Valle del Livrio. Sarà soltanto l’inizio di una lunga stagione di escursioni.

“Le Guide Parco – conclude il coordinatore Giorgio Tanzi – sono profondi conoscitori della montagna e offrono ai partecipanti alle escursioni l’opportunità di vivere un’esperienza immersiva in completa sicurezza”. Per le iscrizioni gli interessati devono contattare la Guida Parco che organizza l’uscita, dalla quale potranno avere tutte le informazioni di cui necessitano. Le Guide Parco Walter Guizzetti, Emanuele Rotta, Alfredo Dell’Agosto, Simone Guidetti, Simone Pozzoli, Andrea Fornaroli, Ivan Pegorari, Marco Caccia, Giuseppe Daccomi, Paola Menegato, Leila Kataoka, Andrea Carminati, Barbara Carta, Sergio Pezzoli, Nadia Colombo, Alessandro Reati e Giorgio Tanzi, anche nel ruolo di coordinatore, sono pronti ad accogliere gli appassionati montagna per vivere entusiasmanti giornate sulle Orobie.