Parcheggio di piazzale Gregorini e nuovo centro sportivo: Vezza d’Oglio cambia volto

martedì, 19 marzo 2024

Vezza d’Oglio (Brescia) – Parcheggio di piazzale Gregorini, nuova caserma dei carabinieri, riqualificazione del rifugio Saverio Occhi. Sono alcuni degli interventi che l’Amministrazione comunale di Vezza d’Oglio, guidata dal sindaco Diego Martino Occhi, ha portato a termine negli ultimi mesi.

“Cinque anni fa – spiega il sindaco Diego Martino Occhi – avevamo predisposto un programma articolato su alcuni obiettivi che stiamo portando a termine o che saranno ultimati a breve: si tratta di opere importanti per il nostro paese”.

LE OPERE – Il primo intervento è il posteggio di piazzale Gregorini – con in costo di un milione e 400mila euro finanziato da Regione Lombardia – che ha risolto uno dei problemi storici di Vezza d’Oglio, con una quarantina di posti auto. Il secondo intervento, con un costo attorno ai 900mila euro, è rappresentato dalla caserma dei carabinieri che va ad accorpare in un’unica struttura carabinieri e carabinieri Forestali, mentre si sono conclusi i lavori e la trasformazione del bivacco Occhi in rifugio. Presto il Comune aprirà un bando per la gestione della struttura.

Sono iniziati i lavori di completamento e di ammodernamento del polo sportivo in via del Piano a Vezza d’Oglio. L’opera, con una spesa complessiva di 770mila euro, di cui 600mila finanziati da Regione Lombardia. “Sono previsti una serie di interventi – prosegue il sindaco di Vezza d’Oglio – partendo dalla sostituzione del manto di copertura in erba sintetica del campo di calcio a 11 giocatori, resosi indispensabile considerato il venir meno dell’omologazione Coni dell’impianto dallo scorso mese di ottobre, senza la quale il campo non è più utilizzabile per disputare i vari campionati calcistici e realizzando strutture per l’area camper attrezzata e gli impianti sportivi”. Due interventi sul dissesto idrogeologico, il primo da 700mila euro per la regimazione e idraulica e sistemazione del torrente Val Paghera tra la località Ponte Scalvino e la confluenza con il fiume Oglio (700mila euro il costo), il secondo per la regimazione del torrente Valle di San Clemente (300mila euro).

“Un intervento importante di questi anni – aggiunge Occhi (nella foto) – è stato l’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica con la sostituzione delle lampade e il passeggio a quelle a Led con un risparmio di 35mila euro all’anno sui costi di gestione da un lato e il potenziamento con otto punti luce in più sul territorio comunale”.

I PROGETTI – Due sono i progetti in arrivo: il primo è il parcheggio interrato in centro, il secondo è la tangenziale tra la zona a nord del paese e il centro sportivo. “Quest’ultimo intervento – conclude il primo cittadino di Vezza d’Oglio – servirà a creare un collegamento alternativo tra la statale 42, il centro eventi e area sportiva”.

di Angelo Panzeri