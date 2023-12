Parcheggi a Sulzano, prosegue la battaglia di Legambiente

martedì, 19 dicembre 2023

Sulzano (Brescia) – Legambiente Basso Sebino, con il suo presidente Dario Balotta dà battaglia sul parcheggio di Sulzano. Legambiente aveva fatto ricorso avverso alla fine dello scorso anno per denunciare che l’opera sarebbe stata troppo vicina alla falda del pozzo di acqua potabile ,con il rischio del suo inquinamento. La protesta dei cittadini, con la raccolta di oltre 400 firme, era sfociata in un ricorso al Tar da parte di Legambiente.

“Il Comune è stato costretto a fare marcia indietro per evitare il grave impatto ambientale che avrebbe provocato l’infrastruttura, che sarebbe confermato dal geologo consulente del Comune. Non si dimezza però il costo dell’opera che da 3,4 milioni di euro passerebbe a 2,9 milioni di euro. Risorse che la Regione ha trasferito per lo sviluppo turistico che il Comune ha tradotto in più parcheggi”, sostiene il presidente di Legambiente Basso Sebino, Dario Balotta.

Nel suo ricorso al Tar, Legambiente aveva ricordato l’elevata vulnerabilità della falda acquifera, per la conformazione stratigrafica e per il contesto urbano in cui si trova, messa in luce anche da Acque Bresciane, dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) e dall’Ufficio d’Ambito di Brescia.

“La soluzione per soddisfare la domanda di parcheggi a Sulzano non si troverà mai, se non peggiorando la qualità della vita dei suoi abitanti. Qualità già messa a dura prova dagli assalti, nei giorni festivi, di diecimila visitatori, che arrivano esclusivamente in auto, per raggiungere Montisola”, conclude Balotta.