Università, Paolo Carta nuovo preside di Giurisprudenza a Trento 

martedì, 15 novembre 2022

Trento – Paolo Carta è il nuovo preside della Facoltà di Giurisprudenza a Trento. Il professore, ordinario di Storia delle dottrine politiche, unico candidato, ha ottenuto un’ampia maggioranza di voti e guiderà la Facoltà per un mandato di tre anni.

Nuova guida per la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. Il Consiglio di Facoltà, riunito oggi in seduta per la convalida delle elezioni, poco fa ha eletto preside Paolo Carta (nella foto) con 84 voti a favore e 8 schede bianche. I votanti sono stati 92 su 98 aventi diritto (affluenza poco meno del 94%). I seggi telematici allestiti attraverso la piattaforma Eligo si sono aperti alle 10 di oggi per chiudersi alle 15. Le elezioni sono state presiedute dal decano della Facoltà, il professor Gian Antonio Benacchio.

Carta, unico professore ad aver dato la disponibilità, inizierà nei prossimi giorni il suo mandato e lo concluderà nel 2025 e al termine potrà ricandidarsi. Delegato del rettore per il Collegio Clesio, subentra nell’incarico al preside Fulvio Cortese che nei giorni scorsi aveva rassegnato le sue dimissioni per ragioni personali.

Paolo Carta è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche e attualmente insegna Leadership e Governance, Political Theory e Storia del diritto alla Facoltà di Giurisprudenza e alla Scuola di Studi internazionali dell’Università di Trento.

È autore di numerose pubblicazioni dedicate al pluralismo giuridico, al pensiero giuridico e politico dell’età moderna, alla storia della diplomazia, alla leadership e alla rule of law. Ha insegnato come visiting e tenuto conferenze in molte accademie e università europee e americane, tra cui l’École Normale Supérieure, la University of Oxford e la Columbia University di New York. È membro dell’Executive Board dell’Italian Academy for Advanced Studies in America della Columbia University di New York.

Oltre al suo incarico come professore a Giurisprudenza, Carta è membro del direttivo dell’Associazione italiana degli storici delle dottrine politiche e socio dell’American Political Science Association. Attualmente è membro del GEV Anvur per l’area 14 e ha fatto parte del board per l’Abilitazione scientifica nazionale. Fa parte di numerosi comitati scientifici di riviste tra cui Laboratoire Italien e Storia del Pensiero politico.