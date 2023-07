Paola Pezzotti entra nel Cda della Navigazione lago d’Iseo

mercoledì, 19 luglio 2023

Sarnico (Bergamo) – Sicurezza Lago d’Iseo: approvata la convenzione con il comando dei vigili del fuoco di Brescia. Il presidente di Autorità di Bacino, Alessio Rinaldi: “E’ il primo passo verso un distaccamento permanente sebino”. Paola Pezzotti (Sulzano) è il nuovo consigliere della partecipata Navigazione Lago d’Iseo.

L’assemblea dei soci dell’Autorità di Bacino Lacuale dei laghi Iseo, Endine e Moro: diversi i punti all’ordine del giorno discussi ed approvati. Tra questi, uno è relativo all’ingresso di Paola Pezzotti (nella foto)– attuale sindaco di Sulzano – nel CdA della partecipata Navigazione Lago d’Iseo: prenderà il posto del dimissionario Diego Invernici.

“L’assemblea – ha spiegato Alessio Rinaldi, presidente di Autorità di Bacino – ha deciso, in maggioranza, di confermare la scelta fatta nel 2019, quando venne nominata come prima eventuale sostituta: auguriamo a Paola un buon lavoro, in favore del territorio”.

Sul fronte della sicurezza, sono emerse importanti novità: su tutte, il coinvolgimento ufficiale del comando bresciano dei Vigili del Fuoco nelle azioni di controllo e garanzia del territorio. “Dopo la sigla della convenzione con il comando bergamasco e la prefettura orobica – ha proseguito il presidente Rinaldi – aggiungiamo un ulteriore tassello al progetto sicurezza del lago d’Iseo”. E’ stata firmata una convenzione che da in comodato d’uso quinquennale lo stabile definito “Casello Idraulico” di Iseo, nei pressi del porto commerciale, in cui verrà ricavato il “Presidio Acquatico” “E’ un primo passo – ha aggiunto – verso la costituzione di un distaccamento permanente sebino: ci impegneremo a fondo perché questo avvenga. Le intenzioni sono serie, da parte nostra e del comando bresciano”. La collaborazione partirà già in questi mesi estivi.

Nel settore dei trasporti, infine, c’è da registrare l’aggiudicazione definitiva alla società tedesca Ostseestaal Gmbh Co.&Kg – sede a Stralsund – della costruzione di due motonavi completamente elettriche: “L’importo di 7 milioni e 49mila Euro, per un totale, Iva compresa, di 8 milioni e 600mila euro – ha chiuso Rinaldi (nella foto) – è finanziato dalla Regione Lombardia e dal Ministero dei Trasporti: le motonavi daranno la tanto attesa svolta “green” della flotta della società di Navigazione entro la fine del prossimo anno”.