Paola Bassetti entra nella segreteria nazionale della Filcams Cgil

giovedì, 29 febbraio 2024

Trento – Paola Bassetti, la segretaria provinciale della Filcams Cgil del Trentino è stata eletta nella segreteria nazionale della categoria che rappresenta le lavoratrici ed i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi. Lo comunica la segreteria confederale della Cgil del Trentino, congratulandosi con Bassetti per il nuovo incarico e augurandole di raggiungere i migliori risultati possibili nell’opera di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori anche a livello nazionale.

Paola Bassetti è alla guida della Filcams del Trentino dal 7 novembre 2019. Il suo percorso in Cgil è cominciato nei servizi, a partire dal 2007. Ha operato al Caaf e al Patronato Inca; nell’ottobre 2012 è entrata nella Filcams e negli anni ha seguito tutti i diversi settori in cui opera la categoria, dal commercio al turismo occupandosi, infine, prevalentemente di appalti sia nell’ambito delle pulizie sia nella ristorazione collettiva. Per la categoria è stata anche responsabile salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nei prossimi mesi i centri regolatori, nazionale e provinciale, proporranno un nome che possa prendere le redini della categoria trentina che oggi rappresenta oltre 6mila iscritte e iscritti.