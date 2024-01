Palazzo del ghiaccio e Alps Ice Academy, incontro in Val Pusteria con il ministro Abodi

domenica, 21 gennaio 2024

­Brunico (Bolzano) – Due-giorni in Val Pusteria per il ministro per lo Sport e i Giovani del Governo Meloni, Andrea Abodi: ha visitato la palestra di arrampicata e il moderno palazzo del ghiaccio “Intercable Arena” e ha preso visione del progetto della foresteria dell’Alps Ice Academy assieme al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, al consigliere provinciale ed ex assessore Daniel Alfreider e al sindaco del capoluogo pusterese, Roland Griessmair (nella foto © HC Valpusteria).

“Lo sviluppo dell’Intercable Arena è un progetto chiave per i nuovi talenti degli sport del ghiaccio: qui potrebbe nascere un centro di competenza di livello nazionale”, ha detto il presidente Kompatscher, sottolineando che proprio progetti come questo rappresenteranno la preziosa eredità dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.“Ringrazio il presidente Arno Kompatscher e il sindaco Roland Griessmair per avermi accompagnato in questa giornata – ha detto il ministro Abodi -. Ho visitato alcune eccellenze sportive come la palestra di arrampicata e la “Intercable Arena”, due strutture all’avanguardia che offrono la possibilità a tante ragazze e ragazzi di potersi avvicinare a molte discipline sportive e sono rimasto entusiasta dell’offerta che viene proposta sul territorio. Un plauso per la capacità di collaborazione, molto forte e concreta, tra le istituzioni locali e le scuole. E un plauso anche per il progetto dell’Alps Ice Academy, un centro di formazione dedicato agli sport del ghiaccio, che darà l’occasione ai nostri giovani talenti di poter sviluppare le proprie capacità senza dimenticare lo studio, perché possano crescere con una formazione completa senza abbandonare i loro sogni di poter diventare un giorno dei campioni”, ha concluso il ministro per lo Sport e i Giovani.

“L’Academy darà alla Intercable Arena un ulteriore impulso e significato. La lungimiranza nelle decisioni relative alla costruzione dell’Intercable Arena ha dato i suoi frutti”, ha sottolineato il sindaco Griessmair.

Oggi il ministro sarà invece all’Arena Alto Adige di Anterselva, ospite del comitato organizzatore, per assistere alle due gare di Coppa del mondo di biathlon, preludio a quelle a cinque cerchi che si terranno nel febbraio del 2026.

Il progetto Alps Ice Academy

La Alps Ice Academy è la prima accademia degli sport del ghiaccio d’Italia, nella quale le dieci più grandi società di hockey su ghiaccio della provincia hanno unito i loro sforzi per lo sviluppo dei talenti e la creazione di un centro di riferimento nazionale per gli sport del ghiaccio in vista delle Olimpiadi del 2026 e oltre. La foresteria da 80 posti letto sorgerà su un terreno messo a disposizione dal Comune di Brunico nelle adiacenze della Intercable Arena.