PADigitale2026: l’assessore Sabbadini svela i bandi per la Valle Camonica

martedì, 11 luglio 2023

Breno (Brescia) – E’ stato tracciato il quadro sulle attività del Bando Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) PADigitale2026. I progetti sono stati coordinati dal Servizio Innovazione e Gestioni Associate degli Enti Comprensoriali, in particolare da Ilario Sabbadini, sindaco di Corteno Golgi e presidente dell’ATSP Valle Camonica e assessore alla Comunità Montana di Valle Camonica e Angelo Lascioli, responsabile dei progetti.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), le azioni di transizione digitale, nella Pubblica Amministrazione, rivestono un ruolo primario.

Con l’approvazione del PNRR è stato definito il piano strategico per la transizione digitale e la connettività del paese: Italia Digitale 2026.

Degli oltre 13 miliardi di euro, ben 6,74 sono stati dedicati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Dalla primavera dello scorso anno sono stati pubblicati i seguenti avvisi pubblici a cui possono accedere principalmente Comuni e Scuole: investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” – Comuni; investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” – Scuole; Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale dei Dati” – Comuni; Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Comuni; Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” – Scuole; Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA” – Comuni; Misura 1.4.3 “Adozione app IO” – Comuni; Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” – Comuni; Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE” – Amministrazioni diverse da Comuni e Istituzioni Scolastiche e Misura 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” – Comuni

Il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica è promotore, per le Pubbliche Amministrazioni del proprio territorio (da quasi un trentennio con il Progetto Vallecamonica On-Line www.voli.bs.it), di azioni di supporto nelle attività di innovazione ed ha avviato un Team dedicato per il supporto alla partecipazione e gestione dei bandi in argomento.

La quasi totalità degli enti e scuole del territorio si sono avvalsi del supporto del Team Voli PNRR PAdigitale 2026, capitalizzando circa 10 milioni di euro di contributi, su un totale di circa 400 bandi attualmente in gestione.

Il Consorzio BIM si candida inoltre a collettare una parte di questi finanziamenti che verranno restituiti ai propri associati sotto forma di progetti comprensoriali, che andranno a migliorare ed ampliare i servizi di Voli.

Le software house comunali hanno un ruolo primario in questo processo; il Consorzio ha il compito anche di interfacciarsi con esse cercando di calmierare i contratti e di trovare le soluzioni più consone per ogni singola Amministrazione.