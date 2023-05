Ostiliomobili festeggia il 55esimo compleanno, eccezionale evento a Capriolo

giovedì, 11 maggio 2023

Capriolo (Brescia) – Ostiliomobili festeggia il 55esimo compleanno e lo fa con una giornata di apertura eccezionale del proprio punto vendita di Capriolo (Brescia) e con l’inaugurazione della mostra “Capriolo, la storia in bianco e nero negli scatti di Giuseppe e Vincenzo Prandelli”, che resterà aperta fino al 31 dicembre. Non solo. Sono previsti due Show Cooking di Azzuchef – Azzurra Gasperini e il grande taglio della torta (Nelle foto la presentazione dell’evento, la famiglia Cesari, e alcuni scatti della Capriolo storica, con la mastra che sarà aperta fino al 31 dicembre).

L’EVENTO

Ostiliomobili invita clienti, capriolesi e tutti coloro amano l’arredo, i mobili e i complementi, alla grande festa che si svolgerà domenica 14 maggio in via Palazzolo a Capriolo, nella storica sede aziendale

Programma della Giornata

11.30 Presentazione della mostra fotografica “Capriolo, la storia in bianco e nero negli scatti di Giuseppe e Vincenzo Prandelli”, a cura di Milla Prandelli, patrocinata dal Comune di Capriolo e inserita negli eventi di Bergamo e Brescia Capitale della cultura

13.30 ShowCooking con Azzuchef – Aperitivo-pranzo.

La chef Azzurra Gasperini vi intratterrà con dimostrazioni delle funzioni degli elettrodomestici Siemens utilizzando le cucine esposte in showroom

16.30 Show Coocking con Azzuchef – Taglio della torta

Lo chef dimostrerà alcune preparazioni dolci e ci accompagnerà fino al taglio della torta dei 55 anni.

LA STORIA DI OSTILIO MOBILI – È il 1968 quando Ostilio Cesari e la moglie Pasqua aprono il loro primo negozio a Capriolo. Dalla piccola sede iniziale, inaugurata in via Adamello l’azienda è cresciuta in modo incisivo e costante: sia in termini di superficie espositiva, si per quanto riguarda le proposte e il fatturato, portando l’azienda capriolese a ricoprire un ruolo di rilievo nel mondo dell’arredamento e delle forniture a livello nazionale, anche grazie all’ingresso dei figli Andrea, Gianluigi, Daniela e Giuseppe in azienda.

Dal cuore dell’azienda, la Franciacorta, il signor Ostilio, scomparso recentemente e i quattro figli, hanno deciso di investire nel web con il sito tamtamprice.com, specializzato in grandi e piccoli elettrodomestici, tutti di qualità e in un secondo momento completando con l’offerta di mobili e complementi. Nel 2017 Ostiliomobili si lega a Veneta Cucine, aprendo un moderno show room monomarca in città a Brescia.

I NUMERI

Ostiliomobili attualmente a Capriolo ha uno showroom da 5mila metriquadrati e un magazzino ad alta intensità da ben 3mila. A Brescia “Ostiliomobili e Veneta cucina” ha una dimensione di 400 metriquadrati)

Il fatturato

Fatturato 2020 € 16.329.942,00

Fatturato 2021 € 21.271.025,00

Fatturato 2022 € 22.504.602,00

Il periodo del Covid

“Abbiamo registrato una decrescita nell’anno 2020 dovuto al periodo di lockdown con chiusura forzata dell’attività cosi come molte altre – spiegano Daniela e i tre fratelli Cesari – Nel periodo iniziale della pandemia marzo aprile 2020 con ripercussioni che si sono protratte nell’esercizio relativo. Fortunatamente nei due esercizi successivi 2021 e 2022 abbiamo registrato un costante incremento del fatturato”.

La crescita degli ultimi 10 anni

Una crescita costante sia sotto l’aspetto del fatturato, del numero di dipendenti e dei punti vendita con la diversificazione degli obbiettivi (apertura del punto vendita di Brescia con prodotti monomarca veneta cucine e di un sito internet per la vendita di Elettrodomestici con il sito Tamtam price)



Prospettive 2023

Di ulteriore crescita con un incremento delle vendite quindi del fatturato

Prospettive per il prossimo decennio

E’ difficile fare previsioni a medio lungo termine in quanto ci sono troppe variabili che potrebbero influenzare il mercato nei prossimi anni . Vedi Covid e gli attuali scenari della guerra in Ucraina che possono In qualsiasi momento creare forti ripercussioni sui costi delle materie prime e delle forniture delle stesse con conseguenze non prevedibili.

Dipendenti: 29 donne, 12 uomini

Aziende esterne: 25

Percentuali di vendita

Negozio Capriolo 75%, Online 19% e Brescia 6%.