Ossimo: speciale riconoscimento consegnato a don Lino Zani

domenica, 7 maggio 2023

Ossimo (Brescia) – Consegnato a don Lino Zani il premio “Italiani nel mondo“, riconoscimento dell‘Asi (Associazione sportive e sociali italiane) per l’attività svolta in terra di missione.

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Ossimo (Brescia) alla presenza di Gianmaria Italia, consigliere nazionale Asi e ideatore del premio, Davide Magnabosco, presidente dell’Asi di Brescia, del sindaco di Ossimo, Cristian Farisé, del presidente della Provincia Emanuele Moraschini, dell’assessore alla Comunità Montana di Valle Camonica Massimo Maugeri, dei primi cittadini di Malegno, Paolo Erba; Borno, Matteo Rivadossi; Lozio, Francesco Regazzoli e dei cittadini di Ossimo e dell’Altopiano del Sole.

“Bentornato don Lino”, è stato il messaggio del sindaco di Ossimo Cristian Farisè che ha espresso la gratitudine dell’intera comunità per il lavoro svolto nel mondo dal sacerdote, poi Gianmaria Italia ha illustratato l’attività dell’Asi e la motivazione del riconoscimento: “A don Lino Zani per avere scelto, quale missione di vita, di elevare la dignità degli umili”. Il riconoscimento, come illustrato da Gianmaria Italia e da Davide Magnabosco, presidente dell’Asi di Brescia, viene conferito agli italiani che onorano o hanno onorato il nostro Paese all’estero.

Don Lino Zani ha ringraziato e illustrato l’attività svolta al fianco delle popolazioni dell’Amazzonia e i progetti realizzati. Il sacerdote ha lavorato più di 30 anni in Amazzonia a contatto con le popolazioni locali, lasciando un segno profondo. Nato il 6 marzo 1948, ordinato sacerdote nel 1975, dal 1976 è partito come missionario in Brasile, dov’è rimasto sino al 1997. Dal 1997 al 2011 è rientrato in Italia, parroco di Lozio e Malegno, nel 2012 è ripartito “Fidei donum” della diocesi di Brescia in Mozambico e poi di nuovo in Brasile ad Amapá sul Rio delle Amazzoni. E’ stato nominato cittadino onorario delle municipalità brasiliane di Itaobim (nel 1980) e Jenipapo de Minas (nel 2006). Ora ha fatto ritorno in terra camuna.