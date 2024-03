Ospedale di eccellenza 2024: riconoscimento a Esine per l’Ortopedia

martedì, 5 marzo 2024

Esine (Brescia) – L’ospedale di Esine è stato riconosciuto come “Ospedale di eccellenza 2024” per quanto riguarda la specialità di Ortopedia dell’Anca e del Ginocchio, a seguito di un’approfondita ricerca condotta dall’Istituto Tedesco IFQ in collaborazione con il media partner Salute.

La prima edizione dello studio, il più importante mai condotto da un istituto privato sulla sanità in Italia, ha esaminato tutti i dati pubblici rilevanti e i dati provenienti da un questionario dettagliato distribuito ai reparti specializzati delle strutture pubbliche e private accreditate in Italia. Lo studio ha preso in considerazione tutti i criteri importanti come il servizio al paziente, trattamento medico, igiene.

“Ospedali di eccellenza” è quindi un database costruito con criteri rigorosi per esprimere un gradimento di valutazione rivolto agli ospedali italiani. Le classifiche si basano sul Piano nazionale esiti, che ogni anno Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) stila per valutare gli interventi a cui si sono sottoposti i pazienti.