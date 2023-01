Oscar dell’Orienteering, gli atleti premiati a Lavarone

venerdì, 20 gennaio 2023

Lavarone (Trento) – A Lavarone si è svolta la seconda edizione dell’Oscar dell’Orienteering che ha premiato gli atleti che più si sono messi in mostra nel 2022. Ad aggiudicarsi il premio Oscar, nella Corsa è stato il trentino Riccardo Scalet, per la Mtb-O invece il corregionale Fabiano Bettega.

La graduatoria vede per la corsa premiati pure: Caterina Dallera, Francesco Mariani, Annarita Scalzotto, Giulia Dissette, Martina Rizzi e i giovani Ilian Angeli, Edoardo Pellegrino Tecco e Marco Anselmo di Stefano (nelle foto © Daniele Mosna).

Nella Mtb-O seguono Luca Dallavalle e Piero Turra. Tra i giovani Matteo Traversi Montani e Iris Pecorari.

Ad aprire gli interventi il sindaco di Lavarone Isacco Corradi, il presidente di Alpe Cimbra Gianluca Gatti, la direttrice di Apt Daniela Vecchiato, Matteo Ferrari di Trentino Marketing e Paola Mora, presidente Coni Trento.

I rappresentanti del territorio hanno sottolineato il perfetto connubio tra Orienteering e ambiente oltre alle numerose progettualità attivate in un comprensorio che ha visto i Mondiali del 2014 e sogna un ritorno in grande stile di un altro evento internazionale (proprio qui a fine estate si terrà la Coppa del Mondo si Mtb-O).

Sono poi saliti sul palco i consiglieri federali: Carla Gobetto, Elena Poli, Daniele Guardini, Valter Giovanelli, Adriano Bettega, Gianluca Carbone, Fabio Hueller, Christine Kirchlechner che hanno relazionato sullo stato avanzamento dei programmi e sulle progettualità future.

Ricordiamo alcuni numeri della Fiso che gode di 180 società affiliate, la disputa di 18 giornate di gara di livello nazionale (C-O), 10 internazionale (2 multi-days) ed una media di 600 concorrenti al via in queste prove. Da sottolineare come gli azzurri abbiano partecipato a gare di Coppa del Mondo, Campionati Europei e Mondiali. La Mtb-O ha visto 8 gare di livello Nazionale così come il Trail-O.

Sono sempre 8 gli week end prodotti per la TV con Rai Sport che ha fatto segnare 160.000 spettatori di audience media e 500.000 contatti. In sala, premiato, pure il giornalista Gianfranco Benicasa che da anni commenta lo sport dell’Orienteering.

Da segnalare che i Mondiali Master del Gargano hanno visto 3.000 iscritti per ognuna delle 5 giornate di gara ed hanno generato un indotto di 50.000 pernotti. 2000 invece i partecipanti dalla Italy 5 Days. Per questo evento sono stati insigniti di una targa Gabriele Viale e Michele Barbone.

Il 2023 vedrà, oltre alla già citata Coppa del Mondo di Mtb-O anche i Campionati Europei di Corsa in Trentino e Veneto e l’Arge Alp a Lavarone.

INTERVENTO DI ANESI – L’intervento del Presidente FISO, Sergio Anesi, alla festa Oscar dell’Orienteering, che ha svelato un progetto in arrivo: “Qui in Alpe Cimbra nascerà la prima scuola di Orienteering, grazie alla collaborazione tra Fiso, Alpe Cimbra e la società Gronlait”.

Sergio Anesi ha sottolineato che è stato un 2022 di grandi risultati: “Su tutti quello della Mtb-O di Iris Pecorari. Ci sono comunque diverse nuove leve che stanno spingendo gli Elite a far meglio. Soddisfazioni pure dal Trail-O non solo con gli Open, ma con i Paralimpici. Grazie al grande impegno del responsabile di settore Daniele Guardini”. Invece – ha aggiunto – “Lo Sci-O soffre invece per la mancanza di neve e vi è la necessità di società che si impegnino a organizzare gare in questa disciplina. Abbiamo davanti importanti eventi come i Winter Games, in Lombardia, e le Universiadi 2025”. Anesi ha continuato: “Grazie anche ai responsabili di settore che mettono sul tavolo le problematiche che guardano in prospettiva all’attività. Ricordo inoltre che proprio qui in Alpe Cimbra si sono svolti momenti di formazione per i tecnici e per la scuola. In futuro dovremmo poter tesserare questi ragazzi, in modo da intercettare nuovi potenziali atleti. Sottolineo l’importanza di società e volontari per la crescita del movimento. Molti si sono dati da fare. C’è la necessita di sviluppare ulteriormente sul territorio nuove società da far crescere con noi. Infine grazie ai nostri atleti. Siamo una piccola federazione che ha raggiunto grandi traguardi, che sulla carta possono non sembrare tali, ma che invece ci portano ad essere tra le prime federazioni, perché noi siamo in grado di guidare i ragazzi nell’ottenimento degli obiettivi prefissati”.

L’ultimo ringraziamento è andato agli sponsor e al Consiglio Federale che negli ultimi 2 anni ha lavorato molto. Si è modificato lo statuto e si è dato valore alle società al fine di far fare un grande salto di qualità alla Federazione, in primis un plauso per questo a Simonetta Malossini, segretario generale.

TARGHE CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETÀ 2022

C-O:

1^ classificata: Polisportiva ‘G.Masi’

2^ classificata: A.S.D. Polisportiva Besanese

3^ classificata: U.S. Primiero A.S.D.

MTB-O:

1^ classificata: A.S.D. Semiperdo Orienteering Maniago

2^ classificata: Orienteering Pinè A.S.D.

3^ classificata: A.S.D. G.S. Pavione

SCI-O:

1^ classificata: Haunold Orienteering Team A.S.D.

2^ classificata: A.S.D. G.S. Pavione

3^ classificata: A.S.D. Terlaner Orientierungslaufer

TRAIL-O:

1^ classificata: Polisportiva ‘G.Masi’

2^ classificata: OK Montello A.S.D.

3^ classificata: A.S.D. Erebus Orientamento Vicenza

TARGHE ALOIS LANTSCHNER: (su proposta del Consiglio Federale va agli atleti che hanno partecipato ai Campionati Mondiali, Europei, oppure hanno vinto titolo il italiano assoluto)

– Francesco Mariani

– Ilian Angeli

– Lukas Patscheider

– Caterina Dallera

– Iris Aurora Pecorari

TARGA VLADIMIR PACL: (alle società che hanno un’anzianità federale di 20 anni ininterrotta, svolgendo attività agonistica)

Gronlait Orienteering Team A.S.D.

LANTERNA DI BRONZO: (Su proposta dei Comitati Regionali va presidenti di comitato che rimangono in carica un mandato completo oppure ai dirigenti che hanno dedicato 10 anni allo sport orientamento).

Sergio Carlesso

TARGHE TECNICI:

– Laura Scaravonati

– Mikhail Mamleev

– Verena Troi

– Maria Chiara Crippa

– Lucia Curzio

– Alessio Tenani

TARGA DI RINGRAZIAMENTO:

– Michele Barbone

– Gabriele Viale

– Roberto Failoni

PREMI OSCAR C-O:

Riccardo Scalet

Caterina Dallera

Francesco Mariani

Annarita Scalzotto

Giulia Dissette

Martina Rizzi

Ilian Angeli

Edoardo Pellegrino Tecco

Marco Anselmo di Stefano

MTB-O: ​

Fabiano Bettega

Luca Dallavalle

Piero Turra

Matteo Traversi Montani

Iris Aurora Pecorari

DIPLOMI DI MERITO:

Matteo Traversi Montani

Michele Traversi Montani

Sebastiano Akira Cavagnis

Mattia Debertolis

Riccardo Scalet

Francesco Mariani

Annarita Scalzotto

Ilian Angeli

Edoadro Pellegrino Tecco

Marco Anselmo Di Stefano

Lisa Rivetta

Silvia Di Stefano

Sonia Rampado

Denis Orsigher

Sebastiano Lambertini

Aaron Gaio

Nicola Galvan

Fabio Bortolami

Mauro Nardo

Marcello Lambertini

Alessio Tenani

Simone Frascaroli.