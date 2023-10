Oscar del turismo, al Trentino il premio per la sostenibilità

mercoledì, 11 ottobre 2023

Trento – Giornata di premiazioni al TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in corso di svolgimento da oggi a Rimini. Oggi pomeriggio sono stati assegnati i premi Italia Destinazione Digitale, veri e propri Oscar del turismo promossi da The data Appeal Company – Gruppo Almawave giunti quest’anno all’ottava edizione.

Nove in tutto i premi assegnati e tra questi il Premio Destination Sustainability Index è andato proprio al Trentino che ha ottenuto anche due significativi secondi posti in altrettante graduatorie: come destinazione più apprezzata dagli stranieri dietro all’Umbria e davanti alla Basilicata; come destinazione con la migliore offerta enogastronomica con l’ambito Dolomiti Paganella, alle spalle di Langhe Monferrato Roero e davanti a Valle d’Itria e Murgia dei Trulli. Il riconoscimento per il Trentino è stato ritirato da Nicola Polito, Direttore Operativo di Trentino Marketing.

Questi premi vengono assegnati alle Regioni e alle destinazioni turistiche che hanno registrato le migliori performance, distinguendosi agli occhi di turisti e visitatori in termini di percezione online, con particolare riguardo all’offerta complessiva e alla qualità di ospitalità, servizi ed esperienza.

Le classifiche vengono stilate per ciascun premio in base ai dati, ai commenti e alle recensioni raccolti sul web e analizzati dagli algoritmi e dall’Intelligenza Artificiale di The Data Appeal Company – Gruppo Almawave, e sulla base degli indici proprietari dell’azienda. Per questa edizione dei premi sono state analizzate 40 milioni di “tracce digitali”, che hanno consentito di monitorare ed esaminare ben 876 mila punti di interesse turistico, storico e culturale, nonché strutture ricettive, affitti brevi, locali e attività ristorative su tutto il territorio italiano nel periodo compreso tra il primo settembre 2022 e il 31 agosto 2023. Tramite questi ampi approfondimenti gli organizzatori sono dunque in grado di restituire un’immagine completa della percezione turistica in Italia, offrendo allo stesso tempo una lettura inedita del turismo del Belpaese, a partire dalle impressioni dirette degli ospiti.