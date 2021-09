Orzinuovi, inaugurato nuovo edificio scolastico all’Istituto Cossali

lunedì, 27 settembre 2021

Orzinuovi – Questa mattina, presso l’IIS “Grazio Cossali” di Orzinuovi, è stato inaugurato un nuovo edificio scolastico. L’importo complessivo stanziato dalla Provincia di Brescia per l’ampliamento ammonta a un milione di euro di cui 905.400 per lavori ed 94.600 per somme a disposizione dell’amministrazione per IVA, spese tecniche, imprevisti ed incentivo. Sono stati eseguiti, inoltre, dei lavori di completamento dell’ampliamento e di sistemazione delle aree esterne, per un ulteriore investimento di 300mila euro. Il totale dei lavori (ampliamento, completamento e sistemazioni) ammonta a 1.3 milioni di euro.