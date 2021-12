Orso M57: Oipa contro il trasferimento in Ungheria

lunedì, 20 dicembre 2021

Trento – L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) interviene sul trasferimento in Ungheria dell’orso M57 e ricorda: “E un orso giovane, castrato per tenerlo in cattività, e che recentemente il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza in cui ipotizzava la sua liberazione, fatto salvo parere negativo dell’Ispra, che puntualmente è arrivato, purtroppo. L’orso doveva essere liberato nei boschi del Trentino, opportunamente radiocollarato. M57 è nato in Trentino ed è stato catturato dopo essere stato disturbato nel suo habitat naturale, questo dice la sentenza del Consiglio di Stato”.

“Nonostante tutto – prosegue Oipa – la Provincia di Trento ha deciso, in modo poco trasparente, di procedere al suo trasferimento, come già fatto per l’orsa DJ3. Non condividiamo affatto questa gestione degli orsi detenuti nel Casteller da parte della Provincia autonoma di Trento e si riserva di valutare e approfondire la nuova sistemazione dell’orso M57. Il luogo di trasferimento non appare un luogo adatto a ospitare un animale selvatico. Rimaniamo convinti che questa gestione della Pat sia priva di sostenibilità di certo non ispirato al rispetto dei plantigradi che vivono nel suo territorio”.