Orsi problematici: a marzo il Trentino vara la legge

martedì, 30 gennaio 2024

Trento – In Consiglio provinciale a Trento arriva con urgenza il ddl sugli orsi. Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni in Val di Sole, c’è un’accelerata per definite un piano di contenimento dei grandi carnivori. Il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini ha convocato a Palazzo Trentini la Conferenza dei capigruppo e definito il lavoro dell’assemblea legislativa per le prossime settimane.

ORSI PROBLEMATICI, LEGGE IN MARZO

L’assessore Mario Tonina ha preannunciato ai capigruppo il disegno di legge del collega Roberto Failoni, che fisserà un contingente di orsi sopprimibili annualmente perché pericolosi o problematici. Il presidente Soini vuole garantire un ampio percorso di esame a livello consiliare e oggi si è concordato come procedere. Verso fine febbraio palazzo Trentini organizzerà la conferenza d’informazione sul tema, promossa dalle minoranze consiliari, che stamattina hanno poi chiesto un congruo termine per poter studiarne in seguito le risultanze e farne tesoro per il dibattito in aula sul testo Failoni. Per quest’ultimo è fissata una giornata ad hoc in Consiglio lunedì 4 marzo, come proposto oggi dalla presidente di Terza Commissione Vanessa Masè, che conseguentemente calendarizzerà in precedenza due sedute dedicate dell’organismo.

Tonina ha detto che la sortita dell’orso M90 in val di Sole rilancia l’urgenza di procedere e anche il solandro Carlo Daldoss ha voluto rimarcarlo. Le opposizioni hanno condiviso la necessità di agire, ma hanno anche opposto che il presidente Fugatti può già ora ordinare abbattimenti (Demagri), che il governo provinciale ha perso tempo prezioso nei dieci mesi dalla tragica morte di Andrea Papi (Valduga), che non sono stati nemmeno assunti i forestali per cui a luglio furono stanziati ad hoc 500 mila euro (Degasperi).

LA VARIAZIONE DEL BILANCIO PAT 2024

Il 5-6-7 marzo si discuterà e voterà in Consiglio l’importante legge di bilancio preventivo Pat, con lo stanziamento atteso per chiudere la partita dei rinnovi contrattuali nel settore del pubblico impiego provinciale. Oggi si è concordato che la Prima Commissione consiliare presieduta da Carlo Daldoss ascolterà la relazione del presidente Maurizio Fugatti nel pomeriggio del 12 febbraio, procederà poi con audizioni (imprenditori, sindacati, Consiglio delle autonomie locali) il 15 febbraio, si pronuncerà sul del 10/XVII il 20 febbraio. Gli emendamenti dovranno essere depositati entro le ore 12 del primo marzo, gli emendamenti agli emendamenti entro le ore 12 del 5 marzo.

LA SEDUTA CONSILIARE DEL 6 E 7 FEBBRAIO

I capigruppo hanno concordato l’ordine del giorno col presidente Soini. Tra il question time e un pacchetto di una dozzina di mozioni, è stata prevista una serie di nomine che riguardano la Cassa provinciale antincendi, il Comitato per la ricerca e innovazione, il Comitato sulla condizione abitativa, la Commissione dei Dodici, il difensore civico, i due garanti dei detenuti e dei minori, il Corecom.

I LAVORI D’AULA IN PRIMAVERA

Nella programmazione di massima delle sedute d’aula primaverili, si è fatto spazio ai primi disegni di legge d’iniziativa consiliare. Il 9 aprile dovrebbero essere trattati il ddl 1/Coppola sull’assistenza psicologica di base, il ddl 8/Cia sui consiglieri delegati e il ddl Maestri sul centenario del delitto Matteotti. In maggio seguiranno il ddl Degasperi sul servizio di asilo estivo e i due ddl Guglielmi sullo spazio ai giovani.