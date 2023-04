Orsi: presidio sotto casa del presidente della Provincia, le reazioni

domenica, 30 aprile 2023

Avio (Trento) – Presidio degli animalisti sotto casa del presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti con cartelli e striscioni per chiedere la libertà degli orsi. “Dalla parte dell’orso sempre! Presidio sotto casa di Fugatti”, il titolo della manifestazione a cui hanno preso parte 150 persone circa, attivisti di varie associazioni animaliste e del Partito Animalista Europeo.

Cattoi: manifestazione animalisti sotto casa Fugatti è inaccettabile

“Solidarietà al presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, contestato da 150 animalisti in presidio sotto la sua abitazione. Un atto di squadrismo, rivolto non solo al rappresentante dell’istituzione ma al libero cittadino e ai suoi familiari. La contestazione non può trasformarsi in minaccia, non si può passare questo segno. Auspichiamo che si riporti il confronto nel solco della dialettica civile e una ferma condanna da parte di ogni forza politica di un atteggiamento lontano anni luce dalla democrazia”, deputata trentina della Lega Vanessa Cattoi.

Testor. tumulti ambientalisti sotto casa Fugatti è squadrismo, ferma condanna“

“È inaccettabile assistere anche oggi ad inaccettabili episodi di violenza nei confronti del presidente Maurizio Fugatti da parte di certi ambientalisti, che con un atteggiamento vigliaccamente squadrista sono arrivati addirittura al punto di recarsi sotto casa sua. Una minaccia inaccettabile nei confronti di una persona che, oltre ad essere rappresentante delle istituzioni, e anche e soprattutto un padre di famiglia con moglie e figli. Il tono dello scontro politico non dovrebbe mai arrivare a certi livelli, di esasperata e codarda ossessione. Attendiamo una condanna unanime da parte della politica nei confronti di questi personaggi, che non sono semplici manifestanti ma dei veri e propri violenti”. senatrice trentina della Lega, Elena Testor.

Il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher sulla manifestazione degli animalisti pro-orso: “Quando il diritto di manifestare degrada a vera e propria inciviltà. Non trovo altro modo per definire il ritrovo di oggi di un gruppo di pseudo ambientalisti a casa del presidente della Provincia Maurizio Fugatti, a Sabbionara di Avio. A lui va tutta la nostra vicinanza e solidarietà per il fatto che vengano coinvolti la sua famiglia e gli abitanti del suo paese: il tutto per una manifestazione di quanti si sono distinti per aver oltraggiato in più casi la memoria del giovane della valle di Sole rimasto vittima dell’orsa e messi in luce per voler difendere oltre ogni logica un predatore che più volte ha attaccato l’uomo. Se i trentini hanno in stragrande maggioranza compreso bene la situazione, questi contestatori del fine settimana, venuti da fuori, hanno fatto e continuano a fare spregio delle regole base dell’educazione e della convivenza. Con l’orso, temiamo, assurto a motivo in più per alcuni tra loro per essere schierati a prescindere contro le istituzioni ed il vivere civile” chiude il vicepresidente Paccher.

“La provocatoria manifestazione sotto casa del presidente della Provincia Fugatti sono l’espressione di integralismo ideologico inammissibile e che va respinto senza ulteriori appelli.

Ne siamo purtroppo coscienti essendo vittime da sempre di pregiudiziali e atti di sufficienza che sono il peggiore inquinante delle relazioni politiche ma che non hanno impedito che FdI acquistasse egualmente il ruolo di leadership del centrodestra anche in Trentino.

La nostra solidarietà a Rossi e Fugatti. La questione degli orsi va affrontata con una regia che eviti proprio per questo gli errori del passato e l’accendersi inutile degli animi. Un errore non avere ancora convocato una riunione della coalizione del centrodestra, assenza che ovviamente Fratelli d’Italia sta colmando con la sua iniziativa moderatrice sia attraverso il tavolo della candidata presidente Gerosa che a livello parlamentare e in Val di Sole.

Le nostre proposte in assenza di iniziative di incontro di coalizione con il presidente della Provincia saranno consegnate agli alleati in ogni caso a giorni. FdI pretende soluzioni.”, Alessandro Urzì, commissario provinciale FdI.