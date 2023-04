Orsi in Trentino, documento Sat: “Servono adeguati interventi”

lunedì, 24 aprile 2023

Trento – La questione orsi tiene banco in Trentino e a livello nazionale. La Sat, società degli alpinisti tridentini, presieduta da Anna Facchini (foto © Viesi) ha presentato un documento e chiede di “Ricreare le condizioni per garantire la convivenza tra orsi e persone“. “Servono adeguati interventi di carattere strutturale e culturale atti a mantenere, migliorare o ricreare le condizioni ambientali, economiche, sociali e culturali necessarie a garantire la convivenza con queste specie”, sostengono alla Sat. Nel documento della società degli alpinisti tridentini si fa riferimento anche le misure di intervento previste per gli animali “problematici”, nei casi più estremi c’è la rimozione o l’abbattimento degli individui interessati.

La società degli alpinisti – conclude il documento “comprende e condivide queste ultime possibilità di intervento, nel momento in cui ogni altra misura di prevenzione e dissuasione dovesse essersi conclusa senza successo, ritenendo importante anteporre sempre l’interesse della “specie”, piuttosto che del singolo animale. In un territorio a così alta antropizzazione, quale è quello Trentino, solo il mantenimento di un adeguato livello di accettazione sociale può infatti garantire la conservazione sul lungo termine delle popolazioni di orso bruno”.