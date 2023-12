Orsi e orsetti, sculture in legno accolgono turisti e sciatori a Colere

lunedì, 18 dicembre 2023

Colere (Bergamo) – L’associazione “I Geppetti” di Colere fa un altro colpo per abbellire il paese. Gli scultori di legno che da diversi anni stanno abbellendo il paese, hanno installato installare una capanna in cui una famigliola di orsi ed orsetti danno il loro benvenuto a sciatori e appassionati di montagna. Ai parcheggi utilizzati da sciatori e turisti diretti agli impianti di risalita del Polzone-Cima Bianca, papà orso chiamato Sole, mamma orsa Bianca e la figlia orsa Aquila si affacciano dalla loro casetta per dare il Benvenuti a tutti coloro che hanno deciso di venire a conoscere luoghi ed ambienti che solo questa montagna è in grado di gustare sia in inverno che in estate.

L’iniziativa dei “Geppetti” è stata favorita dalla società degli impianti ed è il seguito di altre iniziative del gruppo di scultori che si ritrovano settimanalmente per scambiarsi progetti ed idee da concretizzare attraverso sculture lignee. L’Associazione ha sede nelle vicinanze degli impianti, presso l’Ecomuseo che un tempo ospitava le laverie del minerale ricavato sulla Presolana presso la Cima Bianca.

Ora che i nuovi impianti consentono di raggiungere la zona delle ex miniere, è facilmente raggiungibile il “Villaggio dei Minatori“, con diversi edifici che il Comune ha affittato a privati con l’impegno di conservarne le caratteristiche e dove potrebbero essere aperte anche le visite suggestive alle miniere abbandonate dagli anni ’70 e rimaste in sicurezza. Sono un’attrattiva che potrebbe rientrare nei siti della FAI (Fondo Ambiente Italia) qualora si avviasse la raccolta firme per la loro valorizzazione (villaggio e Miniere, con ex Laverie).

Non è la prima volta che i Geppetti regalano sculture e strutture che abbelliscono il paese. “La trentina di soci è molto affiatata, dove si respira un bel clima di collaborazione, perché tutti si sentono partecipi nel concretizzare l’abbellimento di Colere, specie dopo il rifacimento di impianti e piste che continuano a ricevere compiacimento da sciatori, ciaspolatori e fuoripista”, sostengono i promotori.

Per le strade e vicoli di Colere si stanno allestendo diversi presepi e la Pro loco fornisce la piantina del paese dove si raggiungono e dove è possibile ammirare la fantasia dei coleresi nell’interpretare l’arrivo di Gesù, utilizzando vari materiali. L’iniziativa si svolge da alcuni anni con molto successo, con il supporto anche della parrocchia.