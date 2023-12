Orobie Valtellinesi, al via “I mercoledì del Parco”

sabato, 9 dicembre 2023

Albosaggia – I mercoledì del Parco delle Orobie Valtellinesi sono già iniziati negli ultimi mesi del 2023 ma è con il 2024 che l’iniziativa assumerà una veste più strutturata allo scopo di instaurare un rapporto diretto con gli appassionati di natura, i fruitori del territorio e tutte le persone interessate ad approfondirne la conoscenza nei suoi vari aspetti. “I mercoledì del Parco”, questa l’esatta denominazione, propongono un ciclo di serate naturalistiche organizzate nella Sala conferenze della sede di Albosaggia: un mercoledì ogni mese sarà dedicato a un argomento di cultura naturalistica e storico-culturale. Si parte dal presupposto che il territorio del Parco, caratterizzato da una straordinaria biodiversità, teatro di avvenimenti storici, che ha favorito lo sviluppo di attività agricole e di produzioni tipiche, abbia tante storie da raccontare e chi, meglio di esperti dei rispettivi ambiti, potrebbe farlo? La duplice modalità di fruizione, in presenza o a distanza attraverso il canale YouTube del Parco delle Orobie, amplia le opportunità.

Gli argomenti si alternano mese dopo mese per coinvolgere per intero il piccolo mondo che il Parco racchiude: dai ghiacciai all’architettura rurale, dalle miniere di ferro ad anfibi e rettili, dai piccoli mammiferi ai predatori della notte, dai pipistrelli agli insetti impollinatori, dall’alpinismo ai funghi e alle emergenze paleontologiche, fino all’energia. Diverse sfaccettature e sguardi differenti per conoscere il territorio del Parco. «Ciò che ci proponiamo con questa iniziativa è innanzitutto di raccontare il Parco, divulgandone i diversi aspetti – spiega il presidente Doriano Codega -: nelle prime serate proposte in questi mesi abbiamo riscontrato un interesse crescente che ci ha spinto a organizzare un ciclo di incontri prevedendo un appuntamento fisso. Creare coinvolgimento aumenterà l’attenzione nei confronti dell’area protetta e come Consiglio di gestione del Parco ci consentirà di allargare progressivamente il pubblico di appassionati per divulgare i messaggi legati al rispetto e alla corretta fruizione».

Prima c’erano state, ad esempio, una conferenza sulla vita in alta quota e l’adattamento degli animali, a ottobre, quindi la serata dedicata alla flora alpina nello scorso mese di novembre, mentre mercoledì 13 dicembre, con inizio alle ore 20.45, l’esperto Enrico Bassi parlerà del gipeto, della biologia, del comportamento e della conservazione del grande avvoltoio delle Alpi. Il primo appuntamento del 2024 sarà con Riccardo Scotti del Servizio Glaciologico Lombardo che tratterà il tema: “Ghiacciai orobici, viaggio negli ecosistemi più estremi della montagna”. Per ulteriori informazioni e per essere aggiornati sui mercoledì del Parco si può consultare il sito internet www.parcorobievalt.com