Opere urgenti in Trentino: la Provincia finanza sette interventi

venerdì, 27 gennaio 2023

Cavedago (Trento) – Finanziate opere urgenti dalla Provincia di Trento sui territori di Cavedago, Mazzin, Mezzolombardo, Nogaredo, San Michele all’Adige, Tenno e Valfloriana per due milioni e 400 mila euro.

I sette nuovi interventi urgenti sono stati finanziati dalla Giunta provinciale su proposta dell’assessore agli enti locali, Mattia Gottardi. I lavori riguardano l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica a Cavedago, interventi sulla viabilità a Mazzin, Mezzolombardo e San Michele all’Adige, l’ammodernamento della rete idrica a Tenno e Valfloriana e il rifacimento della condotta delle acque nere a Nogaredo.

“Si tratta di iniziative importanti, di cui l’Amministrazione provinciale ha valutato l’importanza attraverso il confronto con i territori ed i rappresentanti degli enti locali”, spiega l’assessore Gottardi (nella foto © Pedrotti, Ufficio stampa PAT) evidenziando come l’obiettivo sia quello di garantire servizi e infrastrutture moderni e adeguati alle esigenze delle persone.

I lavori urgenti sono stati ammessi a finanziamento dalla Giunta, a valere sul fondo di riserva. Gli interventi sono stati individuati sulla base delle richieste inoltrate dalle amministrazioni comunali e dopo un’attenta valutazione delle singole situazioni. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi:

adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione pubblica sul tratto nord della statale 421 e nella frazione di Maso Canton a Cavedago. È prevista l’installazione di 52 nuovi corpi illuminanti: l’attuale impianto presenta forti problematiche di funzionamento e resa illuminotecnica (405mila euro di contributo su un importo di progetto di 450mila euro);

rifacimento del ponte sull’Avisio in località Fontanazzo a Mazzin. La costruzione dell’attuale manufatto risale alla prima metà degli anni Novanta. Nel corso del tempo la struttura ha subito un naturale deterioramento, trattandosi di un ponte ad arco con struttura in legno lamellare ed impalcato in legno massiccio (480mila euro di contributo su un importo di progetto di 600mila euro);

messa in sicurezza del tratto stradale che collega la rotatoria Piccoli- Paterna all’incrocio con via della Rupe, sulla Sp 90 di via Trento a Mezzolombardo. L’intervento guarda alla fruibilità dell’infrastruttura da parte degli utenti più “deboli”, che giornalmente si trovano a percorrere a piedi o in bicicletta il tratto di strada in cui è presente sia il traffico veicolare dell’area artigianale e industriale di Mezzolombardo, sia quello diretto alla Sp 235 verso Trento. Qui il marciapiede non è continuo e sono completamente assenti infrastrutture per il miglioramento della sicurezza dei ciclisti (501.500 euro di contributo su un importo di progetto di 590mila euro);

rifacimento della condotta in pressione delle acque nere a servizio del centro abitato di Brancolino – nel comune di Nogaredo – per il collegamento al collettore intercomunale (165.017,84 euro di contributo su un importo di progetto di 216mila euro);

rettifica stradale dell’incrocio tra Via Mach e Via Avanzi a San Michele all’Adige. L’obiettivo è di mitigare l’impatto veicolare presente sul tratto urbano della Sp 58 all’altezza dell’incrocio, molto trafficato e frequentato dai pedoni. Questa rettifica stradale consiste nella realizzazione di un’isola pedonale e carrabile in via Mach, davanti alla chiesa di San Michele Arcangelo, nei pressi dell’ingresso al Museo degli Usi e costumi della gente trentina, della Fondazione Edmund Mach e del convitto dell’istituto scolastico. Il cambio di pendenza e il cambio di pavimentazione per una lunghezza di circa 50 metri indurrà certamente i conducenti a ridurre la velocità di passaggio, apportando un miglioramento della sicurezza anche a livello della rotatoria principale del paese (84.244,69 euro di contributo su un importo di progetto di 93.605,21 euro);

intervento straordinario relativo alla rete idrica comunale a Tenno, con la costruzione di un nuovo serbatoio in località Ville del Monte. Il progetto riguarda la realizzazione di un serbatoio da 500 metri cubi in località Lago che sarà collegato con la rete e la sostituzione di alcuni tratti di tubazioni all’interno della camera di manovra del serbatoio esistente denominato “Crist Nuovo” (457.969,04 euro di contributo su un importo di progetto di 600mila euro);

sostituzione della tubazione dell’acquedotto comunale di Valfloriana. Il progetto interessa alcune tratte di condotte acquedottistiche di adduzione al servizio delle frazioni Valle-Dorà-Palù (357.508,39 euro di contributo su un importo di progetto di 467.325,41 euro).