Opere pubbliche: 15 milioni nel Bresciano e 7 milioni in Valtellina

giovedì, 10 agosto 2023

Brescia – Un piano di opere pubbliche per più di 15 milioni in provincia di Brescia e più di 7 milioni in provincia di Sondrio. La Regione ha definito gli interventi del Piano Lombardia, il programma di investimenti per le opere stradali di cui beneficeranno Comuni, Comunità montane, Consorzi, Parchi e altri soggetti pubblici. Complessivamente si tratta di un investimento di oltre 113 milioni di euro, per un totale di 304 interventi nelle province.

Di questi 43 interventi per 15.273.482 euro in provincia di Brescia, di cui 2 milioni in Valle Camonica e 29 interventi per 7.100.000 euro. Le risorse serviranno a garantire condizioni di maggiore efficienza e sicurezza della rete stradale, oltre alla realizzazione delle infrastrutture viarie.

PRESIDENTE FONTANA: CONCRETAMENTE VICINI AI TERRITORI

“Il Piano Lombardia – sottolinea il presidente Attilio Fontana – continua a dispiegare i propri effetti e a fornire risorse concrete ai territori. Questi investimenti regionali sono essenziali per realizzare opere che altrimenti, in molti casi, sarebbero rimaste solo sulla carta. Abbiamo accolto le richieste delle comunità territoriali che trovano nella Regione un punto di riferimento solido e affidabile. Siamo e saremo accanto ai cittadini e ai Comuni. Il nostro impegno prosegue con convinzione”.

ASSESSORE TERZI: CANTIERI APERTI IN TUTTA LA LOMBARDIA

“In questi anni – afferma l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – il Piano Lombardia ha portato ad aprire moltissimi cantieri in tutto il territorio lombardo, imprimendo una forte accelerazione alla nostra economia. Un programma che ha determinato benefici immediati per i territori: Regione Lombardia continua dunque il percorso intrapreso con importanti investimenti. Si tratta di risorse che consentono di realizzare opere attese da tempo. Non solo grandi opere: il Piano finanzia anche interventi più piccoli ma di fondamentale importanza per i contesti in cui si collocano”.

“In pratica – conclude Terzi – è una bella boccata di ossigeno per i nostri Comuni, che possono aprire cantieri per riqualificare la rete infrastrutturale. L’obiettivo è una Lombardia sempre più accessibile e connessa, migliorando la qualità di vita dei cittadini e contribuendo anche alla ripresa economica”.

RIPARTIZIONE TERRITORIALE

BERGAMO: 60 per 21.378.620 euro;

BRESCIA : 43 per 15.273.482 euro;

COMO: 11 per 3.388.500 euro;

CREMONA: 8 per 5.572.000 euro;

LECCO: 9 per 7.800.000 euro;

LODI: 9 per 3.090.000 euro;

MONZA B.: 15 per 5.534.558 euro;

MILANO: 28 per 11.324.940 euro;

MANTOVA: 16 per 7.370.000 euro;

PAVIA: 33 per 9.589.200 euro;

SONDRIO: 29 per 7.100.000 euro;

VARESE: 43 per 16.287.000 euro;

TOTALE 304 per 113.708.300 euro.